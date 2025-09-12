Ulm: RR Reihe Radiostücke

RR Reihe RadiostückeVier Auftragsarbeiten zur akustischen Poetik des Alltags bilden die „RR Reihe Radiostücke“, eine Kooperation von Radio free FM mit verschiedenen Spielstätten in und um Ulm herum. Live uraufgeführt und parallel gesendet wurde bereits im Mai die Auftragskomposition „Das GOLD“ von Jasmina Al-Quaisi und Nick Dunston. Nun folgen im Herbst die drei weiteren Termine mit hybriden Aufführungen im weiten Raum zwischen Hörspiel und Radiokonzert, jeweils live übertragen von free FM.

Am 21. September feiert der Beitrag von Organza Ray (Hillary Jeffrey und Eleni Poulou) im Jazzkeller Sauschdall Premiere, am 19. Oktober bringen Anja Kreysing und Sascha Stadlmeier alias EMERGE ihr Hörstück live im Stadthaus Ulm zur Uraufführung. Ebendort schließt die Reihe am 16. November mit der Arbeit von Nika Son & Pose Dia. Hinter diesen akustisch-poetischen Pseudonymen stecken die Musikerin, Künstlerin, Kuratorin, DJ und Filmkomponistin Nika Breithaupt und die Filmemacherin und Musikerin Helena Ratka.

Weiterführende Links

„RR Reihe Radiostücke“