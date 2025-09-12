Manresa: Fira Mediterrània

Anna FerrerAls Messe für Popkultur und traditionelle Musik ist die Fira Mediterrània de Manresa die wichtigste Veranstaltung ihrer Art in Katalonien. Vom 9. bis 12. Oktober findet die diesjährige Ausgabe statt. Die multidisziplinäre Messe präsentiert neue Tendenzen der mediterranen Musik, die sich vom World- und Folk-Fach bis hinein in den Electro-Pop erstrecken, daneben stellen sich Theater- und Zirkus-Acts vor, die sich auf die Volkskultur berufen.

Wie immer lassen sich in Manresa vorrangig katalanische Künstlerinnen und Künstler entdecken. In diesem Jahr stehen viele Frauen im Fokus, zum Beispiel die menorquinische Sängerin Anna Ferrer oder das Frauenduo L’Arrannà, letztere stellen die Traditionen von Ibiza und Formentera vor. Magalí Sale kommt mit einem Programm zum Thema Frauen und Hochzeit, Perkussionistin Núria Andorrà ist mit einer Installation aus 1.000 Glocken vor Ort. An internationalen Acts sind etwa die Sahraui-Frau Aziza Brahim, der queere bosnische Sänger Božo Vrećo, die griechische Sängerin und Oud-Spielerin Melina Vlachos oder das britisch-italienische Duo von Justin Adams und Mauro Durante zu Gast.

Weiterführende Links

Fira Mediterrània