WOMEX Award: Die Preisträger/-innen

Noura Mint SeymaliDas Team der Weltmusikmesse WOMEX hat die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben: Den „WOMEX Artist Award“ erhält die mauretanische Sängerin Noura Mint Seymali. Sie hat das ansonsten eher unbeachtete Land zusammen mit ihrem Gatten Jeiche Ould Chighaly auf die musikalische Landkarte gehievt. Das gelang ihr, indem sie die Tradition der Preissängerinnen der arabischen und berberischen Tradition, geprägt durch die Harfe Ardin und die Laute Tidinit, mit Garagen-Rock und Electro-Einsprengseln kombinierte. Zentral in ihrer Musik ist die raue, kraftvolle Stimme, die Poesie im Idiom Hassaniya interpretiert.

Den „Professional Excellence Award“ der WOMEX erhalten die „Syrian Cassette Archives“. Das 2018 von Mark Gregis und Yamen Mekdad gegründete Unternehmen startete als private Kassettensammlung und hat sich seitdem zu einem Depot für alle Stilrichtungen der syrischen Musik von Folk bis Pop, von klassischer bis zu religiöser Musik entwickelt. Damit trägt es einem wichtigen Teil der syrischen Musikhistorie Rechnung, da dort von den 1970ern bis in die 2000er die kulturelle Diversität der Araber, Kurden, Assyrer und Armenier zum Großteil auf Kassetten eingefangen wurde. Die „Syrian Cassette Archives“ tragen mit einer Website, auf der diese Schätze digitalisiert zu hören sind, dazu bei, dieses Erbe auch in einer für Syrien von Konflikten und Kriegen geprägten Zeit aufrecht zu erhalten.

Weiterführende Links

WOMEX