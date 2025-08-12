Rostock: See More Jazz

Iiro RantalaAm 15. August beginnt in Rostock das dreitägige See More Jazz Festival mit Konzerten im Zoologischen Garten und in der Kunsthalle. Rostocks Jazzfestival mit Seeblick gehört seit 17 Jahren zu den kleinen, aber feinen Terminen im Kalender und versammelt in diesem Jahr Künstlerinnen und Künstler aus unter anderem Deutschland, Österreich und Finnland. Die Konzerte im Zoo eröffnet am Freitag der Bassklarinettist und Saxofonist Christoph Möckel mit seinem Trio, gefolgt vom High-Energy-Jazz-Projekt Electric Stories des Düsseldorfer Keyboarders Sebastian Gahler und der neunköpfigen Funk & Soul-Band Radius. Am Samstag spielen ebenfalls im Zoologischen Garten der finnische Pianist Iiro Rantala (Ex-Töykeät) mit seinem international besetzten HEL Trio und die JBBG Smål – eine Splitterfraktion der Jazz Big Band Graz. Den Abschluss bildet das Solo-Konzert des österreichischen Pianisten Martin Listabarth am Sonntag in der Kunsthalle.

