London: EFG Jazz Festival

Nate SmithDas Londoner EFG Jazz Festival hat weitere Höhepunkte zum ohnehin beeindruckenden Line-up hinzugefügt. Mit zehn Tagen Festivalprogramm an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt vom South Bank Center bis zu Clubs wie Pizza Express und Vortex, tendiert das Festival traditionell zum Superlativ und hat für 2025 bereits Konzerte von unter anderem Oumou Sangaré, Mulatu Astatke, Tanita Tikaram, Adrian Younge und Nubya Garcia bestätigt. Dazu kommen Schwerpunkte zu Südkorea und der hauseigenen Talentschmiede Take Five, und mit der Blues-Poetin aja monet eine vielversprechende „Artist In Residence“.

Zu dieser Spitze des Eisbergs stoßen nun: das Idrîsî-Ensemble, das sich der Pflege mittelalterlicher Vokaltraditionen aus dem Mittelmeerraum widmet (16. November, Union Chapel); US-Drummer Nate Smith (16. November, KOKO); die England-Premiere des Trios L’Antidote mit Percussionist Bijam Chemirani, Cellist Redi Hasa und Pianist Rami Khalifé (15. November, Kings Place); tags darauf im Vortex eine weitere GB-Premiere für das transnationale Trio mit Joanna Duda (Polen, Piano), Sunny Kim (Südkorea/Australien, Vocals) und Helen Svoboda (Australien, Kontrabass). Ebenfalls bestätigt ist der frischgebackene Preisträger des „Aga Khan Music Award“, der Sarod-Virtuose Soumik Datta mit Konzert am 23. November im Southbank Center. Das Doppelkonzert der Chicagoer Post-Rocker Tortoise im Barbican am 22. November. mit dem Duo Jeremiah Chiu und Marta Sofia Honer ist bereits ausverkauft, sodass am Nachmittag desselben Tages ein zweites Tortoise-Set angesetzt wurde.

