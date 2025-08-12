Dortmund: Visual Sound Outdoor Festival

Angélica CastelloDer Spielort inmitten der Industriearchitektur des Kulturort Depot ist ein Pfund, mit dem das Visual Sound Outdoor Festival für improvisierte und experimentelle Musik wuchern kann. Das andere Pfund V ist das Programm, das der veranstaltende Verein Parzelle all jährlich in der Dortmunder Nordstadt auf die insgesamt drei Bühnen stellt, davon zwei unter freiem Himmel: ein Querschnitt durch eine vornehmlich junge, internationale Szene, darunter in unterschiedlichen Konstellationen die Schlagzeugerin Lily Finnegan aus den USA, die in Berlin lebende Saxofonistinnen Camila Nebbia aus Argentinien und Ornella Nouet aus Frankreich, die Holzbläser Ab Baars, Hans-Peter Hiby und Ziv Taubenfeld sowie die Mexikanerin Angélica Castello, die außer Tonbändern und Elektronikartikeln eine spezielle Bassblockflöte namens Paetzold spielt. Auf dem Programm stehen insgesamt 14 Konzerten. Für umfassende Sinnesfreuden sorgen nächtliche Sets des Resident-DJs Ach Kuhzunft, syrische Küche und die Outdoor-Installation der Künstlerin Gine Selle, die sich ebenfalls mit dem Festival-Leitmotiv Kuh beschäftigt.

Weiterführende Links

Visual Sound Outdoor Festival