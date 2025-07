Diersbach: INNtöne 2025

The MesstheticsSeit 1986 veranstaltet der österreichische Posaunist Paul Zauner sein Jazzfestival. Anfangs fand es in Sigharting in Oberösterreich statt, zog später unter dem Namen Jazzfest Raab in diese Marktgemeinde in der Nähe von Schärding am Inn um, bevor es 1995 wieder zurück ging nach Sigharting ins dortige Schloss, wo es zum ersten Mal INNtöne hieß. Seit 2002 finden die INNtöne auf dem Bachmannhof der Familie Zauner in Diersbach statt und tragen den bezeichnenden Untertitel „Jazz auf dem Bauernhof“. Dieser letzte Umzug hat die einmalige Atmosphäre dieses Festivals noch stärker herausgekehrt. Familiär und friedlich ist die Stimmung, das Musikprogramm ist ausgesucht, österreichische Acts teilen sich die verschiedenen Bühnen mit internationalen Größen des Jazz. Wegen der Beschränkungen der Corona-Jahre hat das Hauptprogramm die sogenannte Scheunenbühne verlassen und wird seitdem Open-Air auf einer Wiese gleich beim Bauernhof Zauners ausgetragen.

2025 finden die INNtöne vom 18. bis 20. Juli statt. Das Hauptprogramm auf der Open-Air-Bühne wird eröffnet vom weltmusikalischen Crossover des Chameleon Orchestra. Weiter geht es unter anderem mit Konzerten der britischen Sängerin Heidi Vogel, dem in Landshut geborenen, seit langem in London lebenden Pianisten Hans Koller und seinem Quintett, einem Duo mit dem amerikanischen Sänger Dean Bowman und dem österreichischen Pianisten Roland Guggenbichler, dem italienisch-holländischen Quintett The Face Of Good und einem Quintett um den britischen Sänger Anthony Joseph. Gespannt erwartet man den Auftritt des jungen afroamerikanischen Sängers Tyreek McDole, Highlights auf der Open-Air-Bühne sind sicherlich die Konzerte mit The Messthetics und dem Tenorsaxofonisten James Brandon Lewis sowie dem israelischen Pianisten Yaron Herman.

Spannend ist auch das Programm auf der Scheunenbühne – unter anderem mit dem Quartett Un:known Tales um die junge Bassistin Kathi Angerer aus Österreich, dem Quartett London Vortex Whirlpool um die schwedische Sängerin Rebecka Edlung oder der Band New Orleans Blues um den italienischen Sänger und Harp-Spieler Johnny Sansone. Straight-ahead gespielter Jazz zwischen Modern und Mainstream ist dem zum Jazzclub umgebauten, einstigen Schweinestall vorbehalten. St. Pigs Pub heißt dieses ungewöhnliche Venue, und zu hören gibt es zum Beispiel das Carlton Holmes Trio, ein Quintett um die beiden Österreicher Mario Rom (Trompete) und Clemens Salesny (Saxofon) und die zur Tradition gewordene Festival-Session zum Abschluss der INNtöne. Kulinarisches wird beim „Jazz auf dem Bauernhof“ natürlich auch geboten. Die Speisen reichen von Herzhaftem wie Schweinebraten, Schnitzel und Forelle bis Vegetarisches und Veganes wie gebackene Champignons mit Salat oder marokkanische Kichererbsensuppe.

