Culturescapes: Sahara 2025

CulturescapesDas biennale Schweizer Festival Culturescapes wird in diesem Herbst ein Novum begehen: Zum ersten Mal in der 22-jährigen Geschichte setzt man einen Schwerpunkt in einer zweiten Ausgabe fort. Nachdem 2023 zum 20-jährigen Jubiläum die Sahara bereits Fokus war, baut das in Basel beheimatete Netzwerk die Begegnungen mit diesem Kulturraum ab dem 15. Oktober nun in verschiedenen Schweizer Städten aus. Warum erneut die Sahara? Das Festival erläutert dies so: „Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Ausdehnung der Sahara, die ihr biologisches und kulturelles Ökosystem umgestaltet hat, und die zunehmende Präsenz afrikanischer Kulturen und Stimmen im globalen Dialog sind nur einige davon.

Afrikanische Künstler/-innen, Philosoph/-innen und Älteste sähen in der Sahara gleichzeitig einen unkonventionellen metaphysischen Raum, der einen transzendentalen Charakter annehme, und einen geokulturellen Raum, in dem sich Afrika mit seiner Geschichte versöhnen und die koloniale Spaltung, die in dieser Wüste verkörpert ist, überwinden könne. In der 18. Ausgabe horcht Culturescapes den Sandströmen, Bewohnern, Ökosystemen und Rhythmen in und um die Sahara nach und verfolgt dies unter den vier Teilaspekten „Sprachen und Nachrichten“, „Frauen der Weisheit“, „Quellen und Ressourcen“ sowie „Rhythmen und Bewegungen“ Einen Prolog gibt es bereits während des Sommers, wenn in Basel aus den Berichten des marokkanischen Sahara-Reisenden Ibn Battuta gelesen wird.

