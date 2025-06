New York: Wayne Shorter Archiv

Die New York Public Library for the Performing Arts gab jetzt bekannt, dass sie das Archiv des 2023 verstorbenen Saxofonisten Wayne Shorter erworben hat. Die Sammlung von Shorter wird jetzt in der Abteilung für Musik und Tonaufnahmen der Bibliothek aufbewahrt, neben dem Archiv von unter anderem Lou Reed, Leslie Gore und Arthur Russell. Shorters Archiv umfasst Dokumente aus den 1950er-Jahren sowie bisher unveröffentlichte Kunstwerke, Aufnahmen sowie Korrespondenz, darunter 250 Manuskripte und handschriftliche Kompositionen wie „Footprints“, „Infant Eyes“ oder „Night Dreamer“. Weiterhin finden sich darin Arbeitsbänder auf Kassette, die seine musikalischen Ideen dokumentieren, wie auch Lizenzunterlagen.

Anlässlich der Übernahme des Shorter-Archivs hat die Library for the Performing Arts in Zusammenarbeit mit Jazz at Lincoln Center und des Lincoln Center for the Performing Arts einen Musikabend organisiert, der Shorters umfangreiches Werk präsentiert. Der Abend umfasst einen Auftritt von Palladium, der offiziellen Wayne-Shorter-Repertoire-Band, gegründet von dem Produzenten und Shorter-Familienfreund Jesse Markowitz. Die kostenlose Veranstaltung ist Teil des „Summer for the City”-Festivals vom Lincoln Center und der Bibliothekswoche zum 60-jährigen Jubiläum der „Library for the Performing Arts“ und findet am Sonntag, dem 27. Juli, um 18 Uhr im The Underground am Jaffe Drive im Lincoln Center statt.

