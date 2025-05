Krems: Glatt & Verkehrt

Laura ItandehuiSeit 1997 steht es für die musikalische Vielfalt in der österreichischen Festivallandschaft: Glatt & Verkehrt in der Wachau-Stadt Krems und Umgebung. In der diesjährigen Ausgabe vom 11. bis 27. Juli sind 17 Konzerte mit Musik aus 18 Ländern und vier Kontinenten zu erleben. Die Eröffnung gestaltet die Mexikanerin Laura Itandehui, die Wurzeln in der indigenen Mixtec-Region Oaxaca hat. Weitere Höhepunkte sind zwei Uraufführungen zum 100. Geburtstag des Dada-Urgesteins Ernst Jandl, eine davon gestaltet von Christian Muthspiels Orjazztra. Das Projekt „Black Lives“ spannt den stilistischen Bogen von New York über New Orleans in die Karibik. Der Abend „Music From The Stars Of David“ wird sich mit jüdischen Songwritern befassen.

Schlagkräftige afghanische Töne sind mit der Band Kefay und ihrer Sängerin Elaha Soroor am Start während ruhigere Töne vom estnischen Duo Puuluup und dem Treffen der walisischen Harfenistin Cerys Hafana mit der österreichischen Harmonika-Spielerin Katharina Baschinger kommen. Mit Cristina Clara stellt das Festival eine Fado-Neuentdeckung vor. „Sprache“ ist das Thema der international besetzten Musikwerkstatt, die dieses Mal unter der Leitung von Evelyn Fink-Mennel steht. Veranstaltungsorte sind der Schlosshof in Spitz, das imposante Stift Göttweig, das Wirtshaus Salzstadl in Krems/Stein, der Klangraum Krems Minoritenkirche und der Hof der Winzer in Krems.

