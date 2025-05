EJN Award: Jazzfestival Saalfelden

Brainteaser Orchestra Saalfelden 2024Das Europe Jazz Network (EJN) ist ein Zusammenschluss von Club-, Spielstätten- und Festivalveranstalter/-innen aus ganz Europa. Jährlich vergibt dieses Netzwerk seinen „EJN Award For Adventurous Programming“. Die EJN-Mitglieder schlagen aus ihren Reihen Kandidat/-innen vor, aus denen eine namhaft und international besetzte Jury (dieses Jahr unter anderem mit der Pianistin Tania Giannouli, Ragnhild Menes vom Kongsberg Jazz Festival und Pedro Costa von Clean Feed Records) den oder die Gewinner/-in auswählt. Zuletzt wurden das Budapest Music Center aus Ungarn, das A L’ARME! Festival aus Deutschland und das Le Guess Who? Festival aus den Niederlanden mit einem „EJN Award For Adventurous Programming“ ausgezeichnet. Vergangene Woche hat das EJN bekannt gegeben, dass 2025 das Jazzfestival Saalfelden aus Österreich diesen Preis bekommt.

„Das Jazzfestival Saalfelden hat durch seine außergewöhnliche, künstlerische Qualität und eine besonders innovative Einbindung der lokalen Gemeinschaft überzeugt“, heißt es in der Jurybegründung. „Zum 45-jährigen Bestehen zeigt das Festival eindrucksvoll, wie urbane und alpine Räume kreativ genutzt und sinnvoll eingebunden werden. Darüber hinaus ist das Programm vielfältig, risikofreudig und in enger Verbindung mit Künstler/-innen, Publikum und der umliegenden Natur entwickelt worden – ein Ansatz, der es weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem Vorbild gemacht habe.“

Mario Steidl, künstlerischer Leiter des Jazzfestivals in Saalfelden, freut sich über diese Auszeichnung: „Das Schönste an diesem Preis ist sein Titel – adventurous programming. Neugier, Risikobereitschaft und das Schaffen neuer Formate zu würdigen, ist so viel schöner, als sich in Superlativen wie ‚größtes‘ oder ‚bestes‘ zu verlieren. Es ist die Anerkennung einer Haltung – und das macht mich mehr als glücklich. Ich sehe diesen Preis als Ermutigung, weiter zu forschen und in Verbindung zu bleiben – mit den Künstler/-innen, dem Publikum und den Themen, die uns als Gesellschaft bewegen.“ Preisverleihung ist während des diesjährigen Jazzfestivals, das vom 21. bis 24. August in Saalfelden stattfindet.

