Bochum: Ruhrtriennale

Tyshawn SoreyBei der diesjährigen Ruhrtriennale vom 21. August bis 21. September wird der Schlagzeuger, Komponist und Pulitzer-Preisträger Tyshawn Sorey gleich mit zwei Projekten auftreten. Mit den Liederzyklen „Cycles Of My Being“ und der 20-minütigen Countertenor-Arie „Save The Boys“ beschreibt Sorey, wie es gegenwärtig ist, als Schwarzer Mann in den USA zu leben. Im Gedicht „Save The Boys“ verhandelte Frances Ellen Watkins Harper, Abolitionistin, Schriftstellerin und Aktivistin für die Rechte Schwarzer Frauen, bereits 1887 die Gefahren, denen junge Schwarze Männer in der amerikanischen Gesellschaft ausgesetzt sind. Mehr als 100 Jahre später schreibt der Dichter Terrance Hayes in „Cycles Of My Being“ ein Echo auf die „Black Lives Matter“-Bewegung und befasst sich mit den Nöten der Schwarzen Bevölkerung in den USA vor allem aus einer männlichen Perspektive. Obwohl die Texte mehr als 100 Jahre auseinanderliegen, beschreiben beide auch die heutige Realität. Solisten sind der südafrikanische Tenor Levy Sekgapane und der US-amerikanische Countertenor Key‘mon W. Murray. Dirigiert wird der Abend von Sorey, der auch mit seinem Trio mit Harish Raghavan am Bass und Aaron Diel am Klavier auftreten wird.

