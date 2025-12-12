Sean Combs: The Reckoning

„Sean Combs – The Reckoning“Seit 2. Dezember läuft auf Netflix die vierteilige Serie „Sean Combs: The Reckoning“. Sie ist vor allem eine Abrechnung ihres Produzenten Curtis Jackson alias 50 Cent mit dem von ihm schon lange herzlich gehassten Sean „Puffy“ Combs (auch: P. Diddy etc.), gegen den seit letztem Jahr ein ganzer Schwarm von Gerichtsverfahren läuft. In einem ersten Prozess kam der Rap-Mogul glimpflich davon, aber zahlreiche Klagen sind noch anhängig. Sie reichen von geschäftlicher über sexuelle Ausbeutung bis zur Vergewaltigung. Einige der Klägerinnen und Kläger kommen in der Dokumentation zu Wort, und die Montage bettet ihre Aussagen in das mediale Bild ein, das Combs abgibt, seit er Mitte der 1990er-Jahre Bad Boy Entertainment zum führenden Ostküsten-Label machte. Dazu gehören mittlerweile auch schwer anzusehende Kamerabilder, in denen er seine Ex-Freundin Cassie Ventura in einem Hotelflur misshandelt.

Darüber hinaus kann die Serie mit Filmmaterial aufwarten, das Combs kurz vor seiner Verhaftung von einem Kamera-Team von sich selbst aufnehmen ließ, wohl in der Absicht, seine eigene Doku zu produzieren. Stattdessen landeten sie nun in dieser Serie, allerdings ohne informativen Mehrwert. Sie fungieren eher als Epilog einer ziemlich furchtbaren Geschichte mit vielen Toten und noch mehr zerstörten Existenzen. Entsprechende Abgründe öffnen sich in den Interviews, die Regisseur Alex Stapleton mit einer ganzen Reihe Geschädigter führte, darunter auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitbegründer von Bad Boy Entertainment. In der durchaus suggestiven Montage erscheint Combs wie ein düsterer König Midas, der zwar alles, was er anfasst, zu Gold macht, dafür aber früher oder später sein komplettes Umfeld einen hohen Preis zahlen lässt. Wer die Nachrichten und Sondersendungen des auf Prominenten-Tratsch spezialisierten Senders TMZ nicht verfolgt hat, kann sich hier in einer vierstündigen Lektion über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Zu Ende ist die Geschichte noch lange nicht.

