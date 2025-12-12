Ontour: Andromeda Mega Express Orchestra

Andromeda Mega Express OrchestraZwei Konzerte, zwei Anlässe und fast 20 Jahre Bandgeschichte: Mit Clubkonzerten in Berlin und Hamburg beschließt das Andromeda Mega Express Orchestra das Jahr. Im Sommer wurde das zwölfköpfige Ensemble um den Gründer und Komponisten Daniel Glatzel beim Deutschen Jazzpreis zum „Live-Act des Jahres“ gekürt. Mit den Konzerten im Berliner House of Music am 14. und im Hamburger Nica Jazz Club am 16. Dezember schaut das Ensemble in die Vergangenheit und die Zukunft zugleich.

Einerseits sind die Auftritte dem brasilianischen Komponisten Hermeto Pascoal gewidmet, der in diesem Jahr im Alter von 89 Jahren verstarb. Glatzel zählt Pascoal zu seinen großen Vorbildern. Ihre Zusammenarbeit gipfelte 2015 in gemeinsamen Auftritten. Dieses freut sich nun, beim Berliner Konzert Pascoals Patentochter und langjährige Mitmusikerin, die Flötistin Mariana Zwarg, auf der Bühne begrüßen zu können. Für diesen Tribute-Teil des Konzerts nehmen sie bekannte und selten gehörte Stücke des legendären Komponisten ins Programm. Andererseits wird neues Material aus Glatzels Feder, das 2026 zum 20. Jubiläum der Band als Studioalbum erscheinen wird, aufgeführt.

