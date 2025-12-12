Flea: Video-Single „A Plea“

Flea „A Plea“Red Hot Chili Pepper Flea kündigt mit einem aufsehenerregenden Video sein anstehendes Jazz-Album an. Der siebenminütige Youtube-Clip zur Single „A Plea“ (Nonesuch/Warner) bringt es seit Veröffentlichung am 2. Dezember auf mehr als 600.000 Aufrufe. Zu einer fummelig-funky Bassline tanzt der beliebte Bassist darin in einem T-Shirt, dessen Motiv dem „PIL“-Logo nachempfunden ist, aber „Dub“ sagt. Die ihm von Sadie Wilking auf den sehnigen Leib geschneiderte Choreografie erinnert an eine Lockerungsübung, die außer Kontrolle gerät und dabei Fleas Humor, Energie, Musikalität und Menschlichkeit gleichermaßen herausstellt. Regie bei diesem jugendfreien Tanzvergnügen führte Clara Balzary.

Lyrisch ist „A Plea“ Fleas persönliche Abrechnung mit der politischen Lage in den USA. Zitat: „Build a bridge, shine a light!“ Musikalisch beginnt das Stück als leichtfüßiger Soul-Jazz mit scharfen Breaks und steigert sich zu einem arkestralen Call & Response. Zurück rufen unter anderen Deantoni Parks (Schlagzeug), Jeff Parker (Gitarre) und Anna Butterss (Kontrabass), die natürlich auch alle mit ihren Instrumenten zu hören sind. Damit macht die Single neugierig auf das von Nonesuch für Anfang 2026 angekündigte Album, auf dem Flea mit prominenter Beteiligung seiner Liebe zum Jazz freien Lauf lässt – nicht nur als Bassist, sondern auch mit seinem ersten Instrument, der Trompete.

