17 Hippies: 30 Jahre

17 Hippies17 HippiesDie Berliner Band-Institution 17 Hippies feiert ihren 30. Geburtstag mit einer XL-Version ihres traditionellen „Hippie-Haustanzes“ in der Berliner Kulturbrauerei. An zwei Abenden, 29. und 30. Dezember, zelebriert die Band mit zahlreichen Freundinnen und Freunden eine ereignisreiche Geschichte, die 1995 begann: Inspiriert von osteuropäischer Musik und Reisen nach Irland und die USA begann der Musiker Christopher Blenkinsop (Ukulele, Bouzouki, Gesang) mit anderen Gründungsmitgliedern wie Kristin „Kiki“ Sauer, Reinhard „Koma“ Lüderitz und Lutz „Lüül“ Graf-Ulbrich ein leicht zu spielendes Repertoire für beliebig viele akustische Instrumente zusammenzustellen. Profis sollten ebenso mitmachen können wie Laien. Die Idee, unabhängig von Elektrizität und Plattenlabel in allen möglichen Zusammenhängen zu musizieren, zog bald einen ganzen Pool von mehr oder weniger regelmäßig mitspielenden Gleichgesinnten an, so dass die Band je nach Anlass ein oder mehrere Dutzend Köpfe zählte – manchmal auch 17.

Ausgehend von den zunächst alle zwei Wochen stattfindenden „Hippie-Haustänzen“ in Berlin zogen die 17 Hippies ab der Jahrtausendwende immer größere Kreise, vom Filmauftritt in Andreas Dresens „Halbe Treppe“ (2002) über Konzertreisen nach Frankreich, Japan und in die USA bis zu Theatermusik und zahlreichen Seitenprojekten wie der selbst herausgegebenen Notensammlung „17 Hippies Realbook“. Mittlerweile spielt die Band längst eigene Songs und auch die Besetzung hat sich auf einen festen Kern konsolidiert, zu dem heute neben den Gründungsmitgliedern Blenkinsop, Kiki Sauer und Koma unter anderen Trompeter Paul Brody und Kontrabassist Daniel Cordes gehören. Der innere Kreis wird freilich zu besonderen Anlässen immer wieder erweitert, so auch für die zwei Geburtstagskonzerte in der Kulturbrauerei, die auch das Studio-Hauptquartier der Gruppe beherbergt.

Veröffentlicht am 12. Dez 2025 um 05:58 Uhr unter News

