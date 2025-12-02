Wien: Musikalischer Adventkalender

Die StrotternDie StrotternDurch viele Wiener Gemeindebezirke geht auch in diesem Jahr die Reise des Musikalischen Adventkalenders, der vom 1. bis 24. Dezember unter dem diesjährigen Motto: „Re/aktion!“ alle Facetten des Wiener Klangkosmos‘ beinhaltet. Veranstaltet wird er vom Kulturverein d’Akkordeon, der sowohl das Internationale Akkordeonfestival Wien als auch das KlezMORE Festival verantwortet. Singer-Songwriter, Indie-Pop und queer-migrantisches Wienerlied treffen auf musikalische Lesungen, Improvisation, Workshops und ein Programm für Kinder.

„Mit dem Musikalischen Adventkalender bewegen wir uns ganz ohne Kitsch und Dauerberieselung durch den Dezember und kreieren stattdessen feine Zwischentöne, künstlerische Vielfalt und kraftvolle Erlebnisse”, teilt Intendantin Lisa Reimitz mit. Zu erleben sind unter anderem die Geigerin Julia Lacherstorfer vom Quartett Alma mit ihrem aktuellen Projekt „Nachbarin“ oder die Singer-Songwriterin Mira Perusich mit burgenlandkroatischen Wurzeln. Das Wienerlied-Duo Die Strottern tut sich mit Christoph Bochdansky zusammen, dem Meister des Figurentheaters. Und hinter den „Goas“ verbirgt sich die traditionelle oberösterreichische Volksmusik-Variante des folkminimalistischen Legenden-Duos Attwenger.

Text
Stefan Franzen
Foto
Peter Meyer

Veröffentlicht am 02. Dez 2025 um 06:35 Uhr unter News

