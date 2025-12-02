Werner Burkhardt Musikpreis: Michel Schroeder

Michel SchroederSeit 2012 vergibt die Hamburgische Kulturstiftung an herausragende junge Hamburger Jazzmusiker/-innen ihren mit 7.500 dotierten „Werner Burkhardt Musikpreis“, in Erinnerung an den 2008 verstorbenen Journalisten und Musikkritiker Werner Burkhardt. Bisherige Gewinner/-innen waren der Gitarrist Sven Kerschek 2012, die Pianistin Marta Winnitzki 2014, der Kontrabassist Giorgi Kiknadze 2020, die Posaunistin Lisa Stick 2022 und die Flötistin Clémence Manachère 2024. Kürzlich hat man den Preisträger für 2026 bekannt gegeben: Der Trompeter und Komponist Michel Schroeder darf sich sowohl über die Auszeichnung als auch die 7.500 Euro Preisgeld freuen.

„Als Trompeter, Komponist und Arrangeur ist Michel Schroeder ein vorwärtsgewandter Musiker, der sich das klangliche Ambiente, in das er sein Instrument einbettet, sehr genau aussucht“, heißt es in der Begründung der Jury. „Mit fein moduliertem Trompetenton spielt er fesselnde Melodien, seine Kompositionen sind von dichten Texturen und langen Spannungsbögen geprägt, die viel Raum für Improvisation lassen. Michel Schroeder ist ein integraler Bestandteil der Hamburger Jazzszene, der seine verschiedenen Formationen mit Konstanz zusammenhält.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert mit dem unter anderem mit Streichern und Harfe recht ungewöhnlich besetzten Michel Schroeder Ensemble finden am 19. Januar in der JazzHall in Hamburg statt, die Laudatio auf Schroeder hält dessen einstiger Lehrer, der Komponist und Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Wolf Kerschek.

Weiterführende Links

Hamburgische Kulturstiftung