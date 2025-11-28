Freiburg: Kulturbörse

Elsa Johanna Mohr Die Internationale Kulturbörse Freiburg (kurz IKF) ist die größte Fachmesse für Bühnenproduktionen, Events und Musik im deutschsprachigen Raum und findet diesmal vom 26. bis zum 28. Januar statt. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ergänzt das Angebot der IKF während der drei Veranstaltungstage. Dabei legen die Veranstalter viel Wert auf persönliche Begegnungen – dafür sei eine Messe schließlich da. Deshalb haben sie sich in diesem Jahr für das Motto „Culture Connects People“ entschieden. Das soll nicht nur auf die zahlreichen Konzerte während der IKF hinweisen, sondern auch die Wichtigkeit der Freiburger Messe als Branchentreffen mit Präsenzcharakter unterstreichen.

Im Musikprogramm spielt auch der Jazz eine gewichtige Rolle, und zwei unserer „Jazz thing Next Generation“-Acts (JTNG) sind diesmal auch wieder dabei: Elsa Johanna Mohr und das Lukas Mohl Trio. Mohr, die vor geraumer Zeit mit ihrem Album „Passadinha“ in unserer JTNG-Reihe debütierte, hat mit 16 ein Austauschjahr in Brasilien verbracht. Dort hat sie die brasilianische Musik – und die Lebensfreude – in ihr Herz geschlossen, ihr Bachelorstudium hat sie mit einer Arbeit über den Komponisten Dorival Caymmi und die Rolle der Frau in seinen Liedern abgeschlossen. Jazzgesang lernte sie unter anderen bei Simin Tander und Efrat Alony, seitdem ist sie mit dem Gitarristen Flávio Nunes oft auch live unterwegs.

Ebenfalls bei Double Moon debütierte das Trio des Pianisten Lukas Mohl mit dem Album „Speaking From The Heart“ (beide: Double Moon/Bertus). Angefixt wurde Mohl durch Jazzstandards, die ihm einer seiner Klavierlehrer nahebrachte. Während des Musikstudiums hat Mohl angefangen zu komponieren. Mit seinem ehemaligen Lehrer, dem Bassisten Jasper Sommsen, sowie dem Schlagzeuger Min Won kommt Mohl nun nach Freiburg. Darauf freut er sich, denn er weiß, „dass wir alle drei eine ähnliche Vorstellung davon haben, wie die Musik klingen soll.“ Die Bekanntgabe des kompletten Programms folgt in Kürze, aber der Kartenvorverkauf für die IKF hat bereits begonnen.

