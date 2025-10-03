Wormser Jazzpreis: Caro Trischler

Caro TrischlerSeit 2003 verleiht die Jazzinitiative BlueNite ihren Wormser Jazzpreis an junge Musikerinnen und Musiker aus Worms. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird komplett aus Spenden von Wormser Initiativen und Privatpersonen finanziert und geht dieses Jahr laut Jury-Entscheidung an die Singer/Songwriterin Caro Trischler: „Die Verschmelzung von Soul, Jazz, Folk und den Elementen südamerikanischer Musik erschafft einen für sie charakteristischen eigenen Stil“, so die Jurybegründung. Die 30-jährige Musikerin kam bereits mit 17 Jahren bis ins Halbfinale der TV-Show „The Voice Of Germany“, besann sich nach dieser Erfahrung eines Anderen und studierte Jazz und Jazzgesang an der Hochschule Mainz. Ihre persönliche Stimme fand sie im eigenen Kompositionskosmos zwischen Jazz, Country und lateinamerikanischer Musik. Am 2. Mai dieses Jahres erschien ihr zweites Studio-Album „When You Know, You Know“.

Zur Preisverleihung am 25. Oktober tritt Trischler im oberen Foyer des Wormser auf sowie im kommenden Jahr beim Wormser Jazz & Joy Festival. Zum Preis dazu gehört traditionsgemäß auch ein Kunstwerk, das dieses Jahr vom Wormser Künstler Walter Schembs stammt: Seine Figur eines Sousafonspielers soll auch an den Musiker Uli Krug erinnern, der im Mai 2025 im Alter von 73 Jahren starb. „Reverend“ Krug spielte als Wormser Schüler zunächst Posaune, landete schließlich bei Bass, Tuba und Sousafon und war damit nicht zuletzt das Herz der von ihm 1993 gegründeten Mardi Grass.bb.

