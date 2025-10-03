Berlin: Netzwerktreffen Freie Musikszene

platzhalter_foto_6Erstmals findet am 13. und 14. Oktober in Berlin das Netzwerktreffen Freie Musikszene statt. Initiiert vom Verein Freie Ensembles und Orchester in Deutschland, der Deutschen Jazzunion, PRO MUSIK und der Vereinigung Alte Musik will die Veranstaltung genreübergreifend den Dialog untereinander, aber auch mit Politik, Verwaltung und darüber hinaus pflegen. Neben Fachtagung, Weiterbildungsangeboten und Gelegenheit zum Networking ist ein zentraler Programmpunkt die Podiumsdiskussion „Die Freie Musikszene und der Bund: Erwartungen, Impulse, Realität“ am 13. Oktober mit Abgeordneten von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke über „bestehende sowie zukünftige Herausforderungen der freien Musikszene“.

Netzwerktreffen Freie Musikszene

Text
Eric Mandel

Veröffentlicht am 03. Okt 2025 um 07:25 Uhr unter News

