Berlin: Herbst im HKW

SomiDas musikalische Herbstprogramm des Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) startet am 11. Oktober mit einer besonderen Kooperation: Sie nennt sich „Middle Ground“ und ist ein Zusammenspannen mit der Festa Literária das Periferias (FLUP). Die FLUP entstand in den Favelas von Rio ursprünglich als Literaturfestival mit dem Fokus auf Werke schwarzer Autorinnen und Autoren. Bei der FLUP, wie nun auch im HKW, gastiert die Brasilianerin Bia Ferreira, die ihre Musik mit Aktivismus und Empowerment gegen Rassismus und Queerfeindlichkeit auflädt. Ebenfalls im Rahmen von „Middle Ground“ ist Mo Lateef mit einem DJ-Set zu erleben.

Ein weiterer Herbstprogrammpunkt ist das „Felasophische Treffen“, bei dem Leben und Werk der nigerianischen Afrobeat-Ikone Fela Kuti gefeiert wird. Dieses Jahr wird es ein Doppelkonzert mit der Berlin Afrobeat Company und Mádé Kuti, dem Enkel von Fela geben. Im November wird dann die US-Sängerin Somi mit ihrem aktuellen Tributeprogramm „Re-Imagining Miram Makeba“ zu Gast sein, im großen Saal des HKW, der nach der Südafrikanerin benannt ist. Schließlich gibt es auch Symphonisches: Unter dem Titel „Afrodiaspora: Composing While Black“ interpretiert das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin Werke von sechs zeitgenössischen Schwarzen Komponistinnen und Komponisten.

