Berlin: Herbst im HKW

SomiSomiDas musikalische Herbstprogramm des Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) startet am 11. Oktober mit einer besonderen Kooperation: Sie nennt sich „Middle Ground“ und ist ein Zusammenspannen mit der Festa Literária das Periferias (FLUP). Die FLUP entstand in den Favelas von Rio ursprünglich als Literaturfestival mit dem Fokus auf Werke schwarzer Autorinnen und Autoren. Bei der FLUP, wie nun auch im HKW, gastiert die Brasilianerin Bia Ferreira, die ihre Musik mit Aktivismus und Empowerment gegen Rassismus und Queerfeindlichkeit auflädt. Ebenfalls im Rahmen von „Middle Ground“ ist Mo Lateef mit einem DJ-Set zu erleben.

Ein weiterer Herbstprogrammpunkt ist das „Felasophische Treffen“, bei dem Leben und Werk der nigerianischen Afrobeat-Ikone Fela Kuti gefeiert wird. Dieses Jahr wird es ein Doppelkonzert mit der Berlin Afrobeat Company und Mádé Kuti, dem Enkel von Fela geben. Im November wird dann die US-Sängerin Somi mit ihrem aktuellen Tributeprogramm „Re-Imagining Miram Makeba“ zu Gast sein, im großen Saal des HKW, der nach der Südafrikanerin benannt ist. Schließlich gibt es auch Symphonisches: Unter dem Titel „Afrodiaspora: Composing While Black“ interpretiert das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin Werke von sechs zeitgenössischen Schwarzen Komponistinnen und Komponisten.

Weiterführende LInks
Haus der Kulturen der Welt

Text
Stefan Franzen
Foto
Ivan Mugemanyi

Veröffentlicht am 03. Okt 2025 um 07:35 Uhr unter News

Stop Over 4 – Perspectives

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Stop Over 4 – Perspectives
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü