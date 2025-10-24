Stuttgart: IG Jazztage

Nils Wogram NostalgiaDas Theaterhaus Stuttgart wird ab 30. Oktober zum Schauplatz der 46. Stuttgarter IG Jazztage. Sieben Konzerte an vier aufeinanderfolgenden Abenden versprechen einen gut informierten Querschnitt durch die vornehmlich jüngere deutsche Jazzszene. Den Auftakt bestreitet das Duo mit Shuteen Erdenebaatar (Piano) und Nils Kugelmann (Bass), gefolgt von der Band um Jazz-Liedermacherin Hannah Köpf. Mit der der Allstar-Band Slowfox 4 mit Sebastian Gramss (Bass), Hayden Chisholm (Saxofon), Philipp Zoubek (Piano) und Fabian Arends (Drums) und dem zugkräftigen Nils Wograms Nostalgia Trio ist der Freitag am 31. Oktober prominent besetzt.

Der Samstag verspricht eine reizvolle Kombination aus dem Piano-Trio von Anke Helfrich und dem Groove-Jazz von Trompeter Joo Kraus und seinem Quartett. Das Abschlusskonzert am 2. November gehört dem IG Jazz Orchestra: Die Großformation spielt Kompositionen von Gitarristin Natalia Rose und Bassist Branko Arnšek. Präsentiert wird das Festival wie stets von der Stuttgarter IG Jazz und kuratiert von Magnus Mehl, Michael Kozak und Martin Keller.

