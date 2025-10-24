RIP: Anthony Jackson

Anthony JacksonSein Name mag nie an der Spitze der Besetzungsliste gestanden haben, aber Anthony Jackson gehörte zu den meistgefragten Live- und Studio-Bassisten seiner Zeit. Im Lauf seiner Karriere lieferte er zuverlässig die tiefen Frequenzen für Höhenflüge von Steely Dan („Gaucho“), Roberta Flack, Michel Camilo, Lee Ritenour, Buddy Rich, Al Di Meola, Chick Corea, Steve Khan, Chaka Khan, zuletzt Hiromi Uehara und unglaublich vielen anderen. Seine Bassline für die Ewigkeit dürfte er schon 1974 für die O’Jays und deren Chart-Hit „For The Love Of Money“ eingespielt haben. Bassisten und Bassistinnen respektieren ihn aber auch für die Entwicklung der sechssaitigen Bassgitarre, die er selbst elektrische „Kontrabassgitarre“ nannte. Das erste Modell erschien 1984. Bereits 2017 musste sich Jackson wegen seiner Parkinson-Erkrankung vom aktiven Musikerleben zurückziehen. Nun ist er am 19. Oktober im Alter von 73 Jahren gestorben.