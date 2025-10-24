Ingolstadt: Jazztage

Rebekka BakkenHerbsttage sind Jazztage, auch in Ingolstadt. Vom 4. bis 15. November treffen in der Stadt an der Donau zum 42. Mal internationale Jazzgrößen auf lokale Newcomer. Zur Eröffnung im Festsaal des Stadttheaters spielt die swingIN Bigband, Schauspielerin Olivia Wendt und Tuba-Virtuose Andreas Martin Hofmeier führen durch den Abend, an dem auch der alljährliche Jazzförderpreis verliehen wird: dieses Jahr an den Trompeter Raphael Greil. Dessen Preisträgerkonzert findet tags darauf bei freiem Eintritt in der Neuen Welt statt. Zu den weiteren Highlights gehören im Stadttheater das Konzert von Elvis Costello mit der WDR Big Band (7.11.) und eine „Drummers’ Night“ mit Magnus Öström und dem Berliner Moses Yoofee Trio (11.11.). Zum „Grand Closing“ im Maritim Congress Centrum am 15. November spielen Rebekka Bakken mit der hr-Bigband und Lizz Wright.

Ebendort steigt bereits am Freitag, 14. November, das soziale Highlight mit der alljährlichen Jazzparty. Deren Line-up mit Cæcilie Norby & Lars Danielsson, Bobby Sparks II, dem Dieter Ilg Trio, San2 & His Soul Patrol, Simon Oslender/Steve Gadd/Will Lee/Bruno Müller, Theo Croker, dem Marialy Pacheco Trio, Incognito und der Session-Band ist ein kleines Festivalprogramm für sich. Daneben und dazwischen bieten die Jazztage Ingolstadt viel Raum für regionale Initiativen, Workshops und Nachwuchsförderung, darunter Sonderprogramme wie jazz:lab, Jazz an den Schulen, Söhne und Töchter Ingolstadts, Jazz in den Kneipen, „Jazz For Kids“ und „Brass In Class“.

Weiterführende Links

Ingolstädter Jazztage