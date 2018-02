Mixtape #131

Sendung am Freitag, 23.2.2018, 12-13 Uhr @byteFM

Eyolf Dale Soaring Return To Mind (Edition/Membran)

Yellow Bird The Robber Edda Lou (Yellowbird/Soulfood)

Penya Beat Your Demon (On The Corner)

Wanja Slavin Lotus Eaters W.S.1 Salvation (WhyPlayJazz/NRW)

Other Animal Drown Dreams Other Animal (Traumton/Indigo)

Robert Finley Medicine Woman Goin Platinum (Nonesuch/Warner)

August Greene feat. Brandy Optimistic (August Greene LLC)

Mamas Gun London Girls Golden Days (Légère Records/Indigo)

Maceo Parker Gonna Put Your Lovin‘ In The Lay Away It’s All About Love (Leopard/Good2Go)

Jeff Herr Corporation On My Own Manifesto (Igloo/in-akustik)