213: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Kamasi Washington „Fearless Movement“Das Mai-Mixtape aus der Jazz-thing-Redaktion floriert mit neuen Musiken von Lizz Wright – mit Brandee Younger und Meshell Ndegeocello – oder auch von Fred Hersch, der Band hilde oder Trompeterin Hildegunn Øiseth, dem aussichtsreichen Rebecca Trescher Tentet oder einer lokomotiven „Timeless Story“ von Aki Takases Japanic mit Alexander von Schlippenbach und seinem Sohn DJ Illvibe. Dazu gibt es neue Klangwelten von Moses Yoofee und Zuza Jasinka passend zum XJAZZ Festival, das an diesem Wochenende zum zehnten Mal in Berlin gefeiert wird, und von Samora Pinderhughes und Knower als Vorschau auf die Cologne Jazzweek, die vom 30. August bis 7. September ebendort stattfindet.

Wenn sich das ganze Leben in einem Augenblick verändert, ist meistens Liebe im Spiel. In diesem Fall „Your Love“ der Sängerin und Gartenfreundin Lizz Wright von ihrem neuen, auf ihrem eigenen Label Blues & Green“ veröffentlichten Album – zu Gast sind hier nicht nur Meshell Ndegeocello am Bass sondern auch die Harfenistin Brandee Younger. Das XJAZZ Festival feiert an diesem Wochenende sein zehnjähriges Bestehen und hat aus diesem Anlass die Compilation „Entangled Grounds: The Sound of Xjazz Berlin“ veröffentlicht, aus der wir das Stück „Still Waiting“ der Sängerin Zuza Jasinka mit Pianist und Keyboarder Moses Yoofee hören. Aus dem neuen Solo-Piano-Album von Fred Hersch namens „Silent, Listening“ findet sich auch „Volon“, das möglicherweise die poetischste Ode an die gleichnamige Salbe ist. Vom zweiten Album „Tide“ der wunderbaren Band Hilde hören wir dann auf vielfachen Wunsch aus der Redaktion das Stück „Tomorrow“, ein cineastisch-kammermusikalisches Musikstück, das ideal in diesen Sonntagmittag passt.

Die singende Trompeterin Hildegunn Øiseth aus Norwegen hat ihr neues Album „Garden On The Roof“, von dem wir „Luringen“ hören, mit ihrem Quartett mit Espen Berg am Piano, Magne Thormodsæter am Bass und Per Oddvar Johansen am Schlagzeug aufgenommen. Die Nürnberger Klarinettistin und Komponistin Rebecca Trescher hat ein neues Album mit ihrem Tentett eingespielt. Schon der jahresringende Baumschnitt in Neonpastel auf dem Cover von „Character Pieces“ schlägt den Bogen von Tradition zu Neuerung – wir hören daraus das Stück „Aussichtsreich“. In Vorfreude auf die Cologne Jazzweek, die am 31. August natürlich in Köln beginnt, hören wir den „Avantgarde Jazz Funk“ der Band Knower um Louis Cole und Genevieve Artadi sowie ein Stück mit Samora Pinderhughes, der dort mit dem EOS Chamber Orchestra auftritt und nächste Woche schon im Pierre Boulez Saal in Berlin auch mit seiner Schwester Elena zu hören sein wird.

„Fearless Movement“ heißt das neue Album von Kamasi Washington aus L.A., der die West Coast zumindest in Jazz-Dingen wieder auf die Landkarte gebracht hat. „Get Lit“ ist ein eher untypisches neues Stück von diesem neuen Album in Zusammenarbeit mit P-Funk-Godfather George Clinton und Rapper D Smoke. Die Glass Beams sind ein mysteriöses, Perlenmasken tragendes Trio aus Melbourne, Australien, um Rajan Silva, der darin Einflüsse aus der Plattensammlung seines Vaters verarbeitet: Dort fanden sich LPs mit Bollywood-Soundtracks und Ragas, die jener aus Indien mitgebracht hatte, neben B.B. King oder Muddy Waters. Vielleicht ist ihr Track „Mahal“ sowohl dem Palast als auch dem Bluesmusiker gewidmet? Auf seinem eigenen Label Wooden Waggon Records veröffentlicht der Gitarrist Philipp Schiepek, nach Arbeiten mit Walter Lang für ACT und seinem sehr schönen „Golem Dance“ für enja, jetzt ein neues Album mit dem Titel „Versuch zu Träumen“ mit Henning Sieverts und Bastian Jütte. Zum Ausklang gibt es noch die „Timeless Story“ vom neuen Album „Forte“ von Aki Takase Japanic, hier mit ihrem Gatten Alexander von Schlippenbach und Sohn DJ Illvibe. All das lässt sich am kommenden Sonntag, 12. Mai, hören – eine Stunde lang ab 12 Uhr Mittags auf ByteFM, mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #213

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 12.5.2024, 12 – 13 Uhr

Lizz Wright Your Love Shadow (Blues & Greens/Universal)

Zuza Jasinka / Moses Yoofee Still Waiting Entangles Grounds: The Sound Of XJAZZ Berlin (XJAZZ/The Orchard)

Fred Hersch Volon Silent, Listening (ECM/Universal)

Hilde Tomorrow Tide (Boomslang/Bandcamp)

Hildegunn Øiseth Quartett Luringen Garden On The Roof (Clap Your Hands/Bandcamp)

Rebecca Trescher Tentett Aussichtsreich Character Pieces (enja yellowbird/edel)

Knower Ride That Dolphin Knower Forever (knowermusic.bandcamp.com)

Joshua Crumbly / Samora Pinderhughes steps P.S. (Switch Hit/Bandcamp)

Kamasi Washington Get Lit Fearless Movement (Beggars/ Indigo)

Glass Beams Mahal Mahal (Ninja Tune/Bandcamp)

Philipp Schiepek The One Versuch zu Träumen (Wooden Waggon Records/philippschiepek.de)

Aki Takase Japanic Timeless Story Forte (BMC/Galileo MC)

Weiterführende Links

ByteFM