204: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Céline Rudolph „SONIQS“Das Mixtape zum 150. Heft, also zu 30 Jahren Jazz thing, feiert die Künstler/-innen unserer neuen Ausgabe: von Joshua Redman über Rhiannon Giddens, Wolfgang Muthspiel oder Carlos Niño bis zu Bebel Gilberto und Céline Rudolph. Den Anfang macht Joshua Redman mit seiner Version von Songwriter Gabriel Kahanes „Baltimore“, einem von nur zwei Instrumentals seines Blue-Note-Debütalbums, entstanden im Nachbeben des Mordes an George Floyd – eine Amerika-Reise der etwas anderen Art. Während die Jazzwelt über die von Brad Pitt produzierte Doku „Zero Gravity“ über Wayne Shorter spricht, die tatsächlich auch diesseits des Amazonas zu sehen ist, interpretiert die Berliner Sängerin Céline Rudolph parallel einen Klassiker von „M. Weird“: „Footprints“, eingespielt mit ihrem Kollektiv SONIQS mit Sebastian Merck und Sebastian Studnitzky, erscheint auf ihrem ganz frischen, gleichnamigen Album, wie immer auf ihrem eigenen Label Obsessions. Bebel Gilberto, Tochter der Bossa-Nova-Legende João, widmet der Musik ihres Vaters – und damit auch ihm natürlich – ein ganzes neues Album. Es heißt schlicht „João“ und wir hören daraus sein „Desafinado“.

„Birds“ heißt das aktuelle Album des Tingvall Trio. Umgehend und schon bei Veröffentlichung Platz 1 der deutschen Jazz Charts, aktuell mit einer Geschichte im Heft und hier im Mixtape mit „Africa“. Ebenfalls ornithologisch interessiert sind Kurt Elling und Charlie Hunter, von deren neuem Album wir „Black Crow“ hören. „Dance Of The Elders“, das neue Album von Wolfgang Muthspiel, wieder im Trio mit Scott Colley und Brian Blade, erscheint zwar erst Anfang November bei ECM, ein erster Vorgeschmack ist allerdings mit „Amelia“ schon hier im Jazz thing Mixtape zu hören. Nummer 99 unserer Jazz thing Next Generation Reihe ist die bulgarisch-österreichische Pianistin Alexandra Ivanova, aus deren wunderschönem Album „Beauty In Chaos“ wir ein möglicherweise aserbeidschanisches Volkslied in ihrem Arrangement hören: „Ay Isiginda“.

„Flutestargate“ heißt ein Stück des neuen, nicht schamanischen Albums von Carlos Nino mit Freunden, das kommende Woche bei International Anthem erscheint. „(I‘m just) Chillin on Fire“ heißt dieses Werk des Produzenten/Multiinstrumentalisten, das er mit vielen Freund/-innen aufgenommen hat, bei diesem Stück zum Beispiel Deantoni Parks und Nate Mercereau. Der Drummer, Multiinstrumentalist und Songwriter Gregory Hutchinson, bekannt von Aufnahmen mit Berry Carter oder Wynton Marsalis, nennt sein Debütalbum als Solokünstler „Da Bang“ – und will damit klarstellen, dass er zwar im Herzen Jazzer ist, aber eben auch in direkter Nachbarschaft von Biggie aka The Notorious Big aufgewachsen ist. „New Dawn“, eine Single aus diesem Album, ist eine Zusammenarbeit mit der in London lebenden schwedischen Sängerin Liselotte Östblom. Mit Jason Isbell an der Gitarre ist dann Rhiannon Giddens im dramatischen „Yet To Be“ von ihrem neuen Album „You‘re The One“ zu hören – und im Ausklang noch ein paar Takte der aktuellen Zusammenarbeit von Dudu Tassa und Johnny Greenwood, die da „Jarak Qaribak“ heißt, was sich mit „Dein Nachbar ist Dein Freund“ übersetzt und eine grenzüberwindende Zusammenarbeit des israelisch-arabischen Superstars mit dem Radioheader und singenden Nachbarn aus dem Irak, Ägypten, Syrien und Tunisien ist. All das gibt es eine Stunde lang im nächsten Jazz thing Mixtape auf ByteFM am Sonntag, 3. September, ab 12 Uhr Mittags – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #204

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 3.9.2023, 12 – 13 Uhr

Joshua Redman Baltimore Where Are We (Blue Note/Universal)

Céline Rudolph SONIQS Footprints SONIQS (Obsessions/Membran)

Bebel Gilberto Desafinado João (PIAS/Rough Trade)

Tingvall Trio Africa Birds (Skip/Soulfood)

Kurt Elling/Charlie Hunter Black Crow Superblue: The Iridesecent Spree (editionrecords.bandcamp.com)

Wolfgang Muthspiel Amelia Dance Of The Elders (ECM/Universal)

Alexandra Ivanova Ay Isiginda Beauty In Chaos (Double Moon/Bertus)

Carlos Niño Flutestargate I‘m Just Chillin On Fire (International Anthem/Indigo)

Gregory Hutchinson New Dawn Da Bang (Warner)

Rhiannon Giddens Yet To Be You‘re The One (Nonesuch/Warner)

Dudu Tassa/Johnny Greenwood Lhla Yzid Ikthar Jarak Qaribak (World Circuit/Indigo)

Weiterführende Links

ByteFM