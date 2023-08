203: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Little SimzDer erste Sonntag im August und schon ist er da, der Sommer – zumindest im Jazz thing Mixtape. Os Barbapapas aus Sao Paulo mit lustigen Instrumenalismen, A Bossa Eletrica mit einem glücklichen Roy Ayers-Cover, dazu Drummer Johnathan Blake und Joshua Redman mit der Sängerin Gabrielle Cavassa uf Blue Note, die fünf Feminist*innen von Nana Benz du Togo, der genau richtige Louis Hayes oder Torsten Goods im Duell/tt mit Biréli Lagrène. Diese und viele mehr sorgen im 203. Mixtape aus der Redaktion des Magazins jazz thing für Sommergefühle.

Der Reihe nach: Os Barbapas aus Sao Paolo veröffentlichen jetzt schon ihr zweites Album auf dem deutschen Label Fun in the Church, übrigens aufgrund einer Empfehlung von Pedro von den Düsseldorf Düsterboys. „Enigma“ ist außerdem ihr erstes richtiges Studioalbum und wird erst im November erscheinen; wir eröffnen dieses Mixtape mit der ersten Single „Se Liga na Sequencia“. Direkt danach wird es glücklich, sogar Glücklich VI. Aus der neuen, von Rainer Trüby zusammengestellten Compilation bei Compost hören wir eine frisch aktualisierte Version von Roy Ayers „Everybody Loves The Sunshine“. Torsten Goods, den man den deutschen George Benson nennt, weil auch er gerne zu seinen irrwitzigen Gitarrenläufen scattet, hat eine neue Single aus seinem demnächst erscheinen Album „Soul Searching“ veröffentlicht. „Carnaval De La Gente“ ist ein Stück, das Goods schon mit 19 geschrieben hat, hier allerdings zum ersten Mal aufgenommen- und das im Duett mit dem in Frankreich lebenden Gitarrero Biréli Lagrène.

Der eben 86-jährige und gerade als „NEA Jazz Master“ ausgezeichnete Schlagzeuger Louis Hayes hat ein neues Album für das New Yorker Label Savant aufgenommen, das genauso heißt wie es ist: „Exactly Right“. Der Saxofonist Joshua Redman hat ebenfalls ein neues Album aufgenommen, sein erstes für Blue Note. „Where Are We“ ist gleichzeitig auch sein erstes komplettes Album auf dem bei jedem Stück eine Sängerin zu hören ist, in diesem Fall die in New Orleans lebende und bislang weniger bekannte Gabrielle Cavassa. Die erste Single dieses Konzeptalbums, das keins sein will, ist bereits erschienen und heißt „Chicago Blues“.

„Passage“ ist der Titel des neuen Albums des Schlagzeugers, Komponisten und Bandleaders Johnathan Blake. Benannt nach einer Komposition seines Vaters, dem Jazz-Geiger John Blake, ist dieses gesamte Album der Erinnerung an ihn gewidmet, eindringlich bei „Tears I Cannot Hide“. Und noch zwei Stücke mit Vibrafon: „Sea Of Lost Time“ ist ein herrlich melancholische Stück von Lorenz Raab, Philipp van Endert und Franck Tortiller aus ihrem gerade erschienen Trio Album „Hope & Gratitude“. Erst in gut einem Monat wird das neue Album des Trompeters Matthew Halsall aus Manchester erscheinen. Wir hören in diesem Mixtape allerdings schon „Calder Shapes“, die erste Single aus „An Ever Changing View“.

Nana Benz du Togo sind ein Quintett aus West Afrika, das neulich beim Worldwide Festival im französischen Sète auftrat und für Aufsehen sorgte. „Organisch-elektronische feministische Lieder, die Voodoo-Tradition und Soul zielgerichtet auf den Dancefloor bringen“, wie es in der Eigenbeschreibung heißt. So wie hier in ihrem sehr eindeutigen „Liberty“. „Supergud“ heißt unser Outro-Song von Fieh mit F, einer funky Band aus Norwegen, deren Bandname sich auf die bandleadende Sängerin Sofie Tollefsbö beruft. Am Schluss kommt noch Little Simz zu Wort – deren „Gorilla“ ist natürlich genau der 360-Grad-Rundumschlag, den es zu den aktuellen Feierlichkeiten von „50 Jahren HipHop“ gut gebrauchen kann. All das gibt es eine Stunde lang im Jazz thing Mixtape am 6. August ab 12 Uhr auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #203

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 6.8.2023, 12 – 13 Uhr

Os Barbapapas Se Liga Na Sequencia Enigma (Fun In The Church/Bertus)

A Bossa Eletrica Sob A Luz Do Sol Glücklich VI (Compost/Groove Attack)

Torsten Goods/Biréli Lagrène Carnaval De La Gente (Erminal T/Membran)

Louis Hayes Exactly Right Exactly Right (Savant/ZYX)

Joshua Redman/Gabrielle Cavassa Chicago Blues Where Are We (Blue Note/Universal)

Johnathan Blake Tears I Cannot Hide Passage (Blue Note/Universal)

Raab/van Endert/Tortiller Sea Of Lost Time Hope & Gratitude (JazzSick/The Orchard)

Matthew Halsall Calder Shapes An Ever Changing View (Gondwana/Indigo)

Nana Benz Du Togo Liberty Ago (Komos Records/Broken Silence)

Fieh Supergud III (Jansen/The Orchard)

Little Simz Gorilla NO THANK YOU (Forever Living Originals/Membran)

