202: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Meshell Ndegeocello ‚The Omnichord Realbook‘„Come Holy Spirit“ – stimmungs- und sinnvoller Anfangstitel für dieses sonntägliche Mixtape im Juli. Neben dem Schweizer Seelenluft, der diesen Afro-Gospel-Beat mit dem Sänger Komi Togbonou produziert hat, sind in dieser Sendung auch neue Musiken von Meshell Ndegeocello, Madison McFerrin, Kurt Rosenwinkel, Joe Lovano, Marc Ribot und seiner Band Ceramic Dog, Anne Paceo, Cherise, Pedro Martins mit Thundercat und JD Beck, Donny McCaslin, Terrace Martin und Orrin Evans mit Jazzmeia Horn zu hören.

Nachdem sich Beat Solér alias Seelenluft eingangs mit „Come Holy Spirit“ und dem Gesang von Komi Togbonou, nun ja, Luft gemacht hat, gibt es mit „Omnipuss“ einen Auszug aus Meshell Ndegeocellos aktuellen Album „The Omnichord Realbook“, ihrem Debüt für Blue Note Records. Deren möglicherweise jüngster Künstler aller Zeiten ist JD Beck, bekannt von seinen Aufnahmen mit Domi. Eben jener texanische Drummer ist gemeinsam mit Thundercat auf einem neuen Stück des brasilianischen Allroundmusikers Pedro Martins zu hören: „Isn’t It strange?“ Dieses Stück ist als Single auf dem Label Heartcore des in Berlin lebenden Gitarrenwundermenschen Kurt Rosenwinkel erschienen. Rosenwinkel selbst hat auf diesem Label vor kurzem ebenfalls etwas Neues veröffentlicht. „Undercover“ wurde, wie es der Untertitel erkennen lässt, live im legendären Village Vanguard in New York aufgenommen und zwar im Quartett mit Aaron Parks, Eric Revis und Greg Hutchinson. Wir hören daraus „Cycle Five“.

Zwei Jahre nach dem Debüt seines Trio Tapestry mit Marilyn Crispell am Piano und der Schlagzeugerin Carmen Castaldi veröffentlicht Joe Lovano jetzt „Our Daily Bread“, das dritte Album des Trios bei ECM. Sein instrumentaler Kollege Donny McCaslin hat mit „I Want More“ ebenfalls ein neues Album veröffentlicht, erschienen bei Edition. Wir hören „Magic Shop“, eingespielt mit Jason Lindner, Tim Lefebvre und Marc Giuliana, also im Grunde der Band mit der McCaslin David Bowies Vermächtnisalbum „Blackstar“ aufgenommen hatte. Wer einen Keramikhund für mindestens undezent bis kitschig hält, wird seit nunmehr fünf Studioalben von Marc Ribots Ceramic Dog eines Besseren belehrt. Auf ihrem aktuellen Album „Connection“ präsentiert das Agit-Punk-Trio mit Shahzad Ismaili und Ches Smith seine seit 15 Jahren bewährte Post-Rock-Noise Power.

Die französische Schlagzeugerin, Komponisten und Sängerin Anne Paceo hat nahezu unbemerkt eine EP mit dem Titel „B‘ Sides“ veröffentlicht, aus der wir das sehr schöne Stück „The Other Side“ hören. Wie unterschiedlich moderner Soul klingen kann, zeigen die britische Sängerin Cherise und ihre mit einem deutlich berühmteren Namen gesegnete amerikanische Kollegen Madison McFerrin. Cherise hat gerade ihr Debütalbum „Calling“ veröffentlicht aus dem wir „2Steppin‘“ hören, das seinem Titel auch rhythmisch gerecht wird. Das jüngste Mitglied von Bobbys McFerrin-Klan präsentiert uns mit „(Please Don‘t) Leave Me Now“ ein neues Stück, das sie – ebenso wie das gesamte dazugehörige Album – fast komplett im Alleingang eingespielt hat. (Immerhin gibt der Papa einen Gastauftritt). Wer Madison live erleben möchte, muss sich allerdings bis Ende November in Berlin gedulden. Den krönenden Abschluss bildet „Big Small“, ein Stück für das sich Pianist und Bandleader Orrin Evans der Spoken-Word- und Gesangstalente von Jazzmeia Horn bedient hat. Im Ausklang träumt der Produzent und Saxofonist Terrace Martin afrobeatende „Degnan Dreams“, gewidmet dem Degnan Boulevard in seiner los-angelenischen Heimat Crenshaw, nach der er auch sein Label benannt hat. All das gibt es am 9. Juli ab 12 Uhr eine Stunde lang im Jazz thing Mixtape auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #202

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 9.7.2023, 12 – 13 Uhr

Seelenluft feat. Komi Togbonou Come Holy Spirit Magic Never Dies (Champion Bunny Recordings)

Meshell Ndegeocello Omnipuss The Omnichord Realbook (Blue Note/Universal)

Pedro Martins/Thundercat/JD Beck Isn’t It Strange? Isn’t It Strange? (Heartcore/The Orchard)

Kurt Rosenwinkel Cycle Five Undercover (Heartcore/The Orchard)

Joe Lovano Trio Tapestry Rhythm Spirit Our Daily Bread (ECM/Universal)

Donny McCaslin Magic Shop I Want More (Edition/The Orchard)

Marc Ribot Ceramic Dog Connection Connection (enja edel)

Anne Paceo The Other Side B‘Sides (Jusqu‘a la nuit)

Cherise 2Steppin Calling (C.A.B.)

Madison McFerrin (Please Don‘t) Leave Me Now I Hope You Can Forgive Me (Mad McFerrin Music)

Orrin Evans/Jazzmeia Horn Big Small The Red Door (Smoke Sessions/The Orchard)

Terrace Martin Degnan Dreams Fine Tune (Sounds Of Crenshaw Records)

