200: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Janning Trumann ‚Fundaments We Share‘Wir feiern unser 200. Mixtape. Am Muttertag! Dafür hat die Jazz-thing-Redaktion, wie auch in den sechszehneinhalb Jahren zuvor, ihre unausweichlichen Lieblingslieder zusammengestellt. Von HipHop aus Süd-London über diverse musikalische Brücken zwischen Jazz und Indien oder Afrika bis zu frischer Fusion und einer jungen Vocal-Jazz-Entdeckung in unserer „Next Generation“-Reihe. „Break beats and heart breaks/ Late nights and heartache/ Fuck it I’ll charge it“, reimt die Rapperin Enny aus Süd-London auf einem Track ihrer „We Go Again“ EP, die gerade auf dem Laber ihrer Kollegin Jorja Smith erschienen ist. Smith, die auch kurz vor einer neuen Single-Serie steht, war eben zwölf, als der Banjo-Virtuose Bela Fleck, der indische Tabla-Maestro Zakir Hussain und der philharmonische Kontrabassist Edgar Meyer ihr erstes gemeinsames Album aufnahmen, damals noch in Begleitung des Detroit Symphony Orchestra. Mit „As We Speak“ erscheint jetzt, 14 Jahre später, der wunderschöne Zweitling des Trios, diesmal plus Bansuri-Spieler Rakesh Chaurasia. (Der ist übrigens ein Neffe des Großmeisters Hariprasad Chaurasia, der wiederum schon mit John McLaughlin oder Jan Garbarek zu hören war.)

Auf „Flamenkora“ erkundet der deutsche Trompeter Volker Goetze, schon länger in New York zu Hause, mit seinem langjährigen Kora-Partner Ali Boulo Santo Cissoko und dem Flamenco-Gitarristen Alejandro Moreno die Schnittmengen ihrer Traditionen – nicht mal six degrees of separation, dafür 100-prozentig gelungen. Eine des Highlights beim letztjährigen Jazzfest Berlin war der von Kuratorin Nadin Deventer organisierte Auftritt von Peter Brötzmann mit Majid Bekkas und Hamid Drake, der jetzt auf dem Album „Catching Ghosts“ nachzuhören ist. Gleich zwei sehr unterschiedliche, sich trotzdem im Geist ergänzende Suiten veröffentlicht der Kölner Posaunist Janning Trumann mit seinem Oktett. Das chorale „Calm“ aus „Fundaments We Share“ macht seinem Namen als raumhallender Ruhepol alle Ehre. Die junge Saxofonistin Emma Rawicz aus London gibt mit dem wildwuchernden Indo-Fusion-Gewächs „Phlox“ einen Vorgeschmack auf ihr im Herbst erscheinendes Album. Eine kurze und rasante Interlude gibt es vom New Yorker Drummer Devin Gray von seinem neuen Album „Most Definitely“, das gerade auf dessen eigenem Label Rataplan erschienen ist.

Auch wenn die Namen ähnlich klingen, sind Mounika. und Monika Roscher grundverschieden. Ersterer ist ein Pariser Produzent, der auf „Nomadics“ den Kinderchor des staatlichen Waisenhauses von Ulan Bator in einen pumpenden Beat bettet. Letztere ist die Leiterin einer grenzvernichtenden „prog big band of 18 musicians between avant-pop, art rock and math-jazz“. Auf ihrem neuen Album „Witchy Activities And The Maple Death“, dem ersten auf ihrem eigenen Label, spielt sie nicht nur Gitarre und singt, sondern hat auch wieder alle Stücke (zumindest mit)geschrieben und arrangiert, wie auch das intensiv flirrende „Firebird“. Das Quartett der Sängerin Karoline Weidt aus Brandenburg legt mit „Inviting“ ein erfrischend reifes Debütalbum vor, übrigens schon Vol. 98 in unserer Serie „Jazz thing Next Generation“. Im Ausklang feiern Nickodemus und der Sänger Pat Kalla aus Kamerun tagesaktuell mit einem hornverwöhnten Afro-Disco-Track „Mama Tchip“. All das gibt es am 14. Mai ab 12 Uhr eine Stunde lang im Jazz thing Mixtape auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #200

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 14.5.2023, 12 – 13 Uhr

Enny Charge It We Go Again (FAMM/The Orchard)

Bela Fleck/Zakir Hussain/Edgar Meyer Owl’s Misfortune As We Speak (Thirty Tigers/The Orchard)

Volker Goetze/ Ali Boulo Santo Cissoko/Alejandro Moreno We Sant Yalla Flamenkora (Motéma/Rough Trade)

Janning Trumann Oktett Calm Fundaments We Share (Tangible Music/Bandcamp)

Peter Brötzmann/Majid Bekkas/Hamid Drake Balini Catching Ghosts (Live) (ACT/edel)

Emma Rawicz Phlox Chroma (ACT/edel)

Mounika Nomadics Don’t Look At Me (lot records/Broken Silence)

Devin Gray Pull To Refresh Most Definitely (Rataplan/Bandcamp)

Monika Roscher Bigband Firebird Witchy Activities And The Maple Death (Zenna/Membran)

Karoline Weidt Quartet Hiatus Inviting (Double Moon/Bertus)

Nickodemus/Pat Kalla Mama Tchipp Soul And Science (Wonderwheel/Bandcamp)

