Montpellier: Festival Arabesques

Dhafer YoussefDas alljährliche Festival Arabesques im südfranzösischen Montpellier rückt für seine 20. Ausgabe unter anderem Marokko in den Mittelpunkt. Die Konzerte starten am 9. September mit einem Auftakt in der Opéra Comédie: Die Marokkanerin Karima Skalli, Spezialistin des Sufi-Gesangs, wird sich im Eröffnungskonzert ganz dem Repertoire der vor 50 Jahren verstorbenen ägyptischen Diva Oum Kalthoum widmen. Am Tag darauf widmet sich Nesma mit zwölf Tänzerinnen und Tänzern in einer Hommage dem Werk von Kalthoum.

Stargäste sind 2025 in Montpellier etwa die Sängerin Natacha Atlas, das Orchestre National de Barbès, Dhafer Youssef und die Band LaBess. Ein weiteres Highlight ist das Orchestre de la Casbah, das die Châabi-Musik Algiers neu aufleben lassen wird. Kammermusikalische Facetten gibt es ebenfalls zu entdecken, etwa mit dem Duo Sabil (Oud, Percussion) das auf den Kontrabassisten Vincent Ségal trifft. Einen besonderen Abend hat man mit einer Hommage an Rachid Taha programmiert, an dem, im Kreis des Kollektivs Couscous Clan, der Gitarrist Justin Adams beteiligt sein wird.

