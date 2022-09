192: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Snarky Puppy„Im Grunde aber sind wir alle kollektive Wesen, wir mögen uns stellen, wie wir wollen“, schrieb Meister Goethe. „Selbst das größte Genie würde nicht weit kommen, wenn es alles seinem eigenen Innern verdanken wollte.“ Dieses Jazz thing Mixtape, schon zum 192. Mal im redaktionellen Kollektiv entstanden, präsentiert unsere augenblicklich liebsten Kollektivarbeiten aus Texas, Brüssel, Wien, Tel Aviv, London, Göteborg, San Francisco oder Köln bei ByteFM. Die 19 Funk-Frickler von Snarky Puppy um den Bassisten und Songwriter Michael League eröffnen mit dessen „Bet“ vom kommenden Album „Empire Central“. Ebenfalls im zeitgenössischen „Grooversum“ unterwegs, wenngleich etwas mehr am folkigen Ende des Spektrums, ist der singende Gitarrist Oscar Jerome, der uns hier im Duett mit Léa Sen in die „Hall Of Mirrors“ entführt, einem Paradestück von seinem neuen Album The Spoon.

Karolina, eine israelische Sängerin, die auch als Teil des Trios Habanot Nechama bekannt ist, besingt gemeinsam mit ihrer Kollegin Jenny Penkin auf „Ready For Juju“ die Höhen und Tiefen des Tourlebens – und den Morgen danach. Der Trompeter Maik Krahl, einst mit seinem Debüt „Decidophobia“ Vol. 75 unserer Serie „Jazz thing Next Generation“, hat sich für sein neues Album „In-Between Flow“ als Gast für den Gitarristen Kurt Rosenwinkel entschieden, etwa auf diesem Tribut an „Ms. Ludgate“ aus der Serie „Parks And Recreation“. Rosenwinkels kalifornischer Saitenkollege Julian Lage hat ebenfalls ein neues Album aufgenommen, im Trio mit Jorge Roeder und Dave King sowie mit einem weiteren Kollegen, nämlich Bill Frisell, der bei „Temple Steps“ die Baritongitarre zückt. Aus Wien kommen Memplex, ein unverdient unter dem Radar fliegende Musikerkollektiv um Drummer Niki Dolp, die zum zehnjährigen Bestehen ihr drittes Albums „Villains“ veröffentlicht haben, dessen weniger bösewichtigen als nahezu heroischen Titeltrack wir hier hören.

Der belgische Sänger Bart Plugers serviert uns mit seinem Sextett und dem traumwandlerischen „She Wakes The Sun“ aus dem Album „Blossom And Blasphemy“ die 94. Ausgabe der „Jazz thing Next Generation“. Der aktuelle Titelheld unseres Magazins, Drum-Legende Steve Gadd, zeigt gemeinsam mit der WDR Big Band und den Kollegen Ronnie Cuber am Baritonsax und Eddie Gomez am Bass seine sanfte Seite auf Pino Danieles Ballade „Che Oro So“.

Seine filmisch flanierende „Nocturne“ hat Renaissance-Man Pablo Held im „interaktiven Interplay“ mit seinem Trio, dem brasilianischen Gitarristen Nelson Veras und dem EOS Kammerorchester für sein fantasy-fabelhaftes neues Album „Adventures“ aufgenommen. Little Dragon aus Göteborg beschwören gemeinsam mit Stefan Sandberg „Peace“, ein sich stetig steigerndes Mantra, zum Thema passend. Zum Ausklang spielen uns Charles Lloyd, Anthony Wilson und Gerald Clayton den „Jaramillo Blues“ aus ihrem während pandemischer Isolation live aufgenommenen, soeben erschienenen Album „Trios: Ocean“, Abschluss einer Trio-Trilogie des Desert-Flowers-Botanikers. Das 192. Jazz thing Mixtape gibt es am kommenden Freitag, 30. September, ab 11 Uhr eine Stunde lang auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #192

für das Jazz thing Mixtape vom Freitag, 30.9.2022, 11-12 Uhr

Snarky Puppy Bet Empire Central (GroundUP/The Orchard)

Oscar Jerome Hall Of Mirrors The Spoon (Jeromeo/The Orchard)

Karolina Ready For Juju Ready For Juju (Tru Thoughts/Groove Attack)

Maik Krahl Quartet Ms. Ludgate In-Between Flow (Challenge/Bertus)

Julian Lage Temple Steps View With A Room (Blue Note/Universal)

Memplex Villains Villains (Listen Closely)

Bart Plugers She Wakes The Sun Blossom And Blasphemy (Double Moon/Bertus)

Steve Gadd Che Oro So Center Stage (Jazzline/Broken Silence)

Pablo Held Nocturne Adventures (Hopalit Records)

Little Dragon Peace Opening The Door (Ninja Tune/Groove Attack)

Charles Lloyd Jaramillo Blues Trios: Ocean (Live) (Blue Note/Universal)

