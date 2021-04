173: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Hiatus Kaiyote, Arthur Verocai – Mood ValiantRhythmisches Verkörpern haben sich die drei Schweizer von UASSYN auf die musikalische Fahne geschrieben. Ihr aktuelles Album ist #87 der Jazz thing Next Generation-Serie, hier mit „Mmoosh“ zu hören.

„Rhythmic embodiment“ wird in diesem Mixtape allgemein groß geschrieben. Und natürlich auch das melodische. Hiatus Kaiyote und der brasilianische „son of bossa“ Arthur Verocai, singen „Get Sun“. The Reverend Peyton’s Big Damn Band bluesrockt „Ways And Means“, ein bisschen wie Canned Heat nach dem Stimmbruch. Die psychedelischen Os Barbabapas aus dem brasilianischen Sao Paulo demonstrieren ihre „Outernational Music For Interplanetary People“ mit „DooWooDooWoo“.

Tony Allen ist mit einem Stück seines postumen Albums „There Is No End“ dabei, das ihn an der Seite des britischen Poeten Ben Okri afrobeateln lässt. Von Lagos über Addis Abeba nach London reicht das Panorama des Titelstücks „Calling England Home“ von Anthony Joseph. Ähnlich äthiopisch klingt ein Stück des (angeblich) verschollenen, (angeblich) italinienischen (angeblichen) Soundtracks zum (ebenfalls angeblichen) Film „The Black Stone Affair“ der Whatitdo Archive Group. Die Musik ist allerdings wirklich schön.

Unser „blue rhythm“-Focus, das neue Album des Kora-Spielers Ballake Sissoko, enthält auch ein sehr schönes Feature des französischen Rappers Oxmo Puccino. Ebenfalls Gast auf dem Album, aber auch mit einem eigenen, herrlich afrikanisierten neuen Album präsent ist der wunderbare Piers Faccini. Die Skandi-Berliner von Koma Saxo spielen uns live die „Fiskekärsmelodin“ und die Wuppertaler Künstlerin Maria Basel besingt die hart kämpfende, geschwächte „Lioness“.

Wenn dann noch Zeit ist, wohl eher im Outro, geht die Trompeterin Hildegunn Öiseth in ihren „Safe Mode“, der natürlich alles andere als safe ist und nichts, wenn nicht großartig. Auch ein Mixtape im April kann machen was es will.