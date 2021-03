171: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Don Bryant ‚A World Like That‘ Die akuten Lieblingsmusiken der Redaktion von Jazz thing im März – von einer Weltverbesserungs-Hymne von Soul-Großvater Don Bryant über die saxofonistischen Spannungsbögen von Chris Potter (wieder im Trio) und Stefan Karl Schmid (wieder mit Big Band und hier mit Shannon Barnett) bis zu neuen Klangwelten des malischen Kora-Meisters Toumani Diabaté mit dem London Symphony Orchestra, der floralen Fauna von Schlagwerker Tilo Weber oder den im Ansatz, aber nicht im Sound diametral entgegengesetzten Stimmungsmusiken vom singenden Saxofonisten Hakon Kornstad oder dem Track-Tüftler Tortusa. Dazwischen eine Hymne an (und mit) Chris Dave von Pino Palladino und Blake Mills, Old-Time-R&B von der Mood-Medusa Valerie June und ein zurückgelehntes „Slaraffenland“ von Jakob Bro.

Playlist #172

für das Jazz thing Mixtape vom Freitag, 19.3.2021, 11-12 Uhr

Don Bryant A World Like That A World Like That (Fat Possum / The Orchard)

Pino Palladino, Blake Mills Chris Dave Notes With Attachments (Impulse/ Universal)

Chris Potter Southbound Sunrise Reprise (Edition/ The Orchard)

Stefan Karl Schmid Tulpa Muse (Tangible Music)

Hakon Kornstad Petrus Out Of The Loop (Jazzland/ The Orchard)

Tortusa, Eivind Aarset Sa Oss Altsa Ikke Bre (Jazzland/ The Orchard)

Toumani Diabaté & LSO Mamadou Kanda Keita Korolen (World Circuit/ BMG)

Valerie June Call Me A Fool The Moon And The Stars: Prescription For Dreamers (Concord/ Universal)

Tilo Weber & Four Fauns Canon Couperin Faun Renaissance (Malletmuse Records)

Jakob Bro Slaraffenland Uma Elmo (ECM/ Universal)

Jihye Lee Orchestra Revived Mind Daring Mind (Motéma/ Pias)