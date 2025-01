Jazz thing präsentiert: Women In Jazz 2025

Dieses Jahr feiert das Festival Women in Jazz seinen 20. Geburtstag. 2006 anlässlich des Stadtjubiläums 1.200 Jahre Halle (Saale) ins Leben gerufen, sollten schon mit der ersten Ausgabe die Leistungen von Musikerinnen für die Entwicklung des zeitgenössischen Jazz in den Mittelpunkt gestellt werden.

Die Notwendigkeit der Fortführung dieses Festivalkonzepts war schon damals offensichtlich: Bis heute brauchen Frauen im Jazz eigene Podien, um sich und ihre Projekte adäquat weit hörbar zu machen, weil sie in den Clubs und Spielstätten noch immer ebenso unterrepräsentiert sind wie auf den großen Festivalbühnen. Diese Situation hat sich zum 20. Jubiläum dieses Festivals zwar etwas gebessert – aber es gibt immer noch viel zu tun.

Dieser deshalb so nachdenkenswerte runde Geburtstag von Women in Jazz findet vom 25. April bis 16. Mai 2025 statt. Im Programm vertreten sind einige der vielleicht besten Jazzmusikerinnen weltweit – wie die Norwegerin Rebekka Bakken und die US-Amerikanerin China Moses, die deutsche Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett, die Koreanerin Youn Sun Nah im Duo mit dem Pianisten Bojan Z, die dänische Bassistin Ida Nielsen mit ihren Funkbots und zum Festivalschluss die japanische Pianistin Hiromi mit Sonicwonder.

Zudem gibt es Konzerte unter anderem mit dem Lisbeth Quartet um die Saxofonistin Charlotte Greve, der Landesjugendbigband Sachsen-Anhalt mit der Pianistin Johanna Summer und der Posaunistin Antonia Hausmann als Gästinnen, der Berliner Sängerin Mirna Bogdanović und dem Kasia Pietrzko Trio.

Auch dieses Jahr schreibt das Hallenser Festival seinen Wettbewerb „Women in Jazz – Next Generation Virtuell“ als Jazzpreis der Stadt Halle aus, den bisher zum Beispiel die Vibrafonistin Izabella Effenberg und die Sängerin Fiona Grond für sich entscheiden konnten. Bekanntgabe der diesjährigen Gewinnerin ist auf der Programmpressekonferenz am 9. April, Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden dann am 25. April statt.

Alle Infos auf womeninjazz.de.