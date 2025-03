Jazz thing präsentiert: UNIT live! Frühjahr 2025

Zum 36. Mal findet vom 18. bis 24. Mai 2025 das Schaffhauser Jazzfestival als Werkschau für den schweizerischen Jazz statt, seit 1983 ist auch Unit Records auf Jazz und improvisierte Musik aus der Schweiz fokussiert. Nicht wenige Musikerinnen, die beim Schaffhauser Jazzfestival auftreten, veröffentlichen ihre Alben auf Unit Records – und vice versa. Für das Willisauer Label liegt es also nahe, diese Konzerte in UNIT live! einzubinden.

Den Anfang macht am 22. Mai Knobil um die Bassistin und Sängerin Louise Knobil und einem zwischen Chanson und Postbop changierenden Glitzer-Jazz mit Texten über Polyamorie und Schlafmangel. Der Abend schließt mit dem Quartett des Saxofonisten und Bassklarinettisten Marcel Lüscher, der mit seinem Modern Jazz einem ganz eigenen Melos folgt. Zwischendrin sind der Gitarrist Christy Doran und der Saxofonist Urs Leimgruber zum allerersten Mal live als Duo zu hören.

Das Konzert ist noch aus einem anderen Grund von Bedeutung. Vor 30 Jahren bekam Doran vom Festival eine Carte Blanche, mit der er ein Wunschsextett unter anderem mit Leimgruber zusammenstellen konnte, das seine Premiere in Schaffhausen hatte. Ein Mitschnitt dieses May 95 Sextet erscheint nun als „Same But Different“ auf Unit. Am 23. Mai ist dann das Trio Wabjie mit einem Vexierspiel aus freien Stimmungen, sequenzierten Mustern und polymetrischen Grooves in Schaffhausen zu erleben.

Wichtiger Partner für UNIT live! ist Porgy & Bess. Gleich zwei Mal entern in diesem Frühjahr Unit-Bands diesen renommierten Wiener Jazzclub. Am 15. April tritt Anna Tsombanis mit ihrem Quartett auf, das mit Saxofon, zwei Bässen und Schlagzeug besetzt ist, und am 11. Juni kommt die Pianistin Verena Zeiner mit dem Schlagzeuger Ziv Ravitz ins Porgy, um ihre poetisch-politische Improvisationsmusik von einem durch E-Gitarre erweiterten Streichquartett grundieren zu lassen.

Am 2. Mai stellt das Clara Vetter Trio mit dem Gitarristen Ronny Graupe als Gast seinen gleichermaßen musikalisch wie thematisch komplexen Modern Jazz im Dortmunder Domicil vor.

Weiterführende Links:

Schaffhauser Jazzfestival

Porgy & Bess

Domicil