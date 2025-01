Jazz thing präsentiert: Jazzfest Gronau 2025

Die Heimatstadt von Udo Lindenberg ist nicht nur für Rockmusik bekannt – das Rock- und Popmuseum ist dort angesiedelt –, sondern öffnet sich mindestens einmal im Jahr auch dem Jazz. Das Jazzfest Gronau findet in diesem Jahr vom 25. April bis zum 4. Mai statt – übrigens ist der Lindenberg-Film „Mach dein Ding“ dort auch zu sehen.

Die Band Random/Control des österreichischen Pianisten David Helbock tritt mit der Sängerin Fola Dada an, die Lehmann Brothers sind in einem Doppelkonzert mit den Dirty Loops zu sehen. Die Dirty Loops stammen aus Schweden und waren im letzten Jahr auf großer Tour durch die USA und Kanada, die Lehmann Brothers haben nichts mit anrüchigen Bankgeschäften zu tun, sondern fanden in der französischen Avenue Lehmann in Angoulême zusammen und lassen den Jazz-Funk der siebziger Jahre, aber auch HipHop-, House- und Nu-Soul-Anklänge in ihre Musik einfließen.

Gitarrist Torsten Goods tritt mit seiner Band und der schwedischen Sängerin Viktoria Tolstoy an, sein Kollege Dominic Miller – bekanntlich zählt Sting zu dessen Arbeitgebern – spielt mit dem Pianisten Jason Rebello, dem Bassisten Nicolas Fiszman und dem Schlagzeuger Ziv Ravitz.

Starke weibliche Stimmen treten in Gronau ebenfalls im Doppelpack an: Da ist zum einen Sophia – aktuelles Album „Wenn es sich gut anfühlt“ – und zum anderen die Niederländerin Ilse DeLange, die mit ihren Alben bereits sechsmal die Nummer 1 in ihrem Heimatland erobern konnte.

Am letzten Festivalwochenende heißt es dann wieder „Jazz in the City“: Unter dem Motto „umsonst und draußen“ wird es ein umfangreiches musikalisches Angebot in der verkaufsoffenen Innenstadt geben – am Sonntag gibt es von 13 bis 18 Uhr einen zusätzlichen Einkaufstag, der mit Sicherheit für einen Besucherandrang sorgen wird. Unterhalten werden die Gäste an beiden Tagen durch verschiedene Brass- und Jazzbands, die durch die Innenstadt ziehen und dort Konzerte geben.

Mit einem Matineekonzert von Marion & Sobo Band endet das diesjährige Jazzfest Gronau.

Aktuelle Infos auf jazzfest.de.