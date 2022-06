Zurich Jazz Orchestra & Steffen Schorn To My Beloved Ones (Mons/NRW)

Der schwäbische Multi-Multi-Instrumentalist Steffen Schorn und das Zurich Jazz Orchestra dürfen stolz sein auf ihre äußerst produktive Zusammenarbeit. Sechs Jahre lang (bis 2019) war Schorn der musikalische Leiter dieser Bigband – er lieferte ihr bereits mehr als 100 Kompositionen und Arrangements. Nach „Three Pictures“ (2018) und „Dedications“ (2021) bildet „To My Beloved Ones“ nun den Abschluss einer gemeinsamen Albumtrilogie. Erneut ist Schorn der Komponist, Arrangeur, Dirigent und Hauptsolist. Und erneut ist sein Spektrum an Orchesterfarben und Ausdrucksformen scheinbar unbegrenzt. Die Schweizer, eine der besten Bigbands der Welt, entfalten ihre Dynamik mit klarer Präzision. Thomas Lüthi (Saxofon), Theo Kapilidis (Gitarre), Lukas Heuss (Sax und Klarinette), Gregor Müller (Piano) und Pius Baschnagel (Schlagzeug) gehören zu den Solisten. Schorn selbst soll diesmal 18 verschiedene Instrumente spielen – aber vermutlich wurden bei der Aufzählung noch welche vergessen.