Peggy Lee & Cole Schmid Forever Stories Of: Moving Parties Earshift Music/earshiftmusic.bandcamp.com

Die Cellistin Peggy Lee und der Gitarrist Cole Schmid sind zwei in der Szene von Vancouver aktive Improvisatoren. Beide verfügen über ein umfangreiches Vokabular auf ihren jeweiligen Instrumenten und können damit eine scheinbar endlose Reihe von Klangfarben und Melodien in ebenso vielen stilistischen Rahmen hervorzaubern. Für „Forever Stories“ holte sich das Duo eine höchst raffiniert spielende, orchestrale Verstärkung. Vielleicht ein Grund, warum sich ihr Album wie eine schwebende und meist extrem entspannte Erkundung einer Vielzahl zarter Texturen anhört. Als ideale Mitspieler, um diese Einflüsse adäquat einzufügen, brachten Lee und Schmid mehrere enge Mitarbeiter in den Kreis der Freunde ein, solche Koryphäen wie Keyboarder Wayne Horvitz, Trompeter JP Carter oder Elektroniker Frank Rosaly. In deren Zusammenspiel erhält jeder Track seine eigene, klare Identität, die es den Spielern ermöglicht, zwischen ungeraden akustischen Passagen und elektrischen Improvisationen zu wechseln, während andere filmische Fusionen von Folk, Ambient und Jazz bieten. An anderer Stelle finden sich stimmbetonte Stücke, elektronische Abstraktionen und sogar so etwas wie Details von Prog-Rock. Bezaubernd und ästhetisch!