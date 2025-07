Silvan Joray Perceptions Trio The Wicked Crew Sense Music/perceptionstrio.bandcamp.com

Auf den Bass verzichtet das Perceptions Trio des in New York lebenden Schweizer Gitarristen Silvan Joray. Vielleicht klingt sein Dreier mit dem französischen Saxofonisten Charley Rose und dem brasilianischen Schlagzeuger Paulo Almeida auch selbst dann so luftig, wenn es auf dem Album „The Wicked Crew“ etwas munterer und intensiver zugeht. Der Großteil des Materials jedoch ist besonders atmosphärisch, benötigt ohnehin keine grundierenden tiefen Töne, ist auf Räumlichkeit angelegt, ist klangmalerisch, spielt mit reizvollen Texturen und Stilmitteln, mit einer Vielzahl an Effekten und Gitarrensounds. In der Musik kann man sich aufs Angenehmste verlieren, und sie birgt immer wieder eine Spur von Geheimnis.