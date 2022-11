ZK Collaboration Slow Food (Polskie Nagrania/Warner)

Die spannende Edition „Polish Jazz“ biegt bereits in die 86. Ausgabe ein mit der Veröffentlichung des Albums „Slow Food“ des Quintetts ZK Collaboration. Es ist die Band des Drummers Adam Zagórski und des Saxofonisten Maciej Kadziela, die sich einst beim Studium in Dänemark kennenlernten und seitdem gemeinsam Musik machen. Mit drei Landsleuten an Bass, Gitarren und Tasteninstrumenten musiziert sich der polnische Fünfer durch Jazz-Rock, Fusion, Funk, Postbop oder elektronisch angereicherte Klanglandschaften mit viel Geschmack und Verve. Und sucht sich dabei Freiräume für die besondere Gewürznote und den bereichernden improvisatorischen Tupfer. So stecken einige der acht Stücke auch voller kleiner, raffinierter Details. Auch wenn ZK Collaboration hier insgesamt das Jazz-Rock/Fusion-Genre keineswegs völlig neu zu erfinden versuchen.