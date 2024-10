Zacchae'us Paul Jazz Money (Candid Records/H'Art)

Als „Überraschung“ beschrieb die New York Times anerkennend den Auftritt des jungen Sängers und Soundtüftlers Zaccae‘us Paul beim New Yorker Winter Jazzfest 2024. Die Möglichkeit, sein Debüt beim einstigen und jetzt wieder neu aufgelegten Traditionslabel Candid Records zu veröffentlichen, vermittelte die Schlagzeugerin und Gründerin des „Institute For Jazz And Gender Studies“, Terri Lyne Carrington, die das Album auch produzierte. Paul mischt Jazz mit Soul und Atlanta-HipHop, der Stadt, in der der 1998 geborene Sänger und Songschreiber aufwuchs – wie auch der Multiinstrumentalist Morgan Guerin, der ebenfalls auf dem tanzbaren Album zu hören ist. Dazu werden Rhythmen aus Puerto Rico gesampelt, wo Paul an der Universidad Interamericana studierte. Dass Jazzmusiker/-innen, im Gegensatz zum HipHop, eher keine großen Geldsummen anhäufen, wird im Titel humorvoll kommentiert. Es ist eben Liebe.