Woodpeckerz Forest (Unit/Bandcamp)

Im Wald geht es um die vernetzten Kommunikationswege der Pflanzen. Dort fühlen sich Gitarrist Hannes Stegmeier, Alex Bayer am Kontrabass und Schlagzeuger Matthis Wilting aus Nürnberg pudelwohl, denn auch sie kommunizieren unentwegt ohne Worte – allein mit einer instrumentalen Rockmusik, die Improvisation genauso wenig scheut wie Rock- und Blueseinflüsse. In „Cycle“, eingeleitet durch den gestrichenen Bass von Bayer, meint man die Geschöpfe des Waldes sprechen zu hören, wenn perkussive Geräusche von Bass und Schlagzeug ein stetiges Rascheln und Knacken erzeugen, aus dem sich allmählich eine Melodie hervorschält, die wie ein Echo zurückschallt. Porträts von Zaunkönig („King“) und Faultier („The Sloth“) sind genauso eindrücklich wie die Ballade „The Sleeping Tree“, in der es um den Schlaf- oder Seidenbaum geht, der nachts seine Blätter schließt. Ein Trio, das über hypnotisierende Fähigkeiten verfügt!