Wood & Steel Trio Wasp At The Window (Unit/Membran)

Nach seinem letzten Album „Secret Ingredient“, das es gemeinsam mit dem Sänger Michael Schiefel eingespielt hat, konzentriert sich das Wood & Steel Trio auf „Wasp At The Window“ wieder ganz auf sich selbst. Bassist Marc Muellbauer, Christian Kögel an diversen akustischen Gitarren und Roland Neffe an Marimba und Vibrafon bewegen sich eng aneinander und lassen Holz und Stahl, ganz, wie es der Bandname nahelegt, für sich sprechen. In den 14 Stücken ist jeder Solist und Begleiter – mal grüßen liebliche folkloristische Motive, mal werden Melodien elegant ausgekostet, mal reiben sich die Musiker dissonant aneinander. Die einzigartige Besetzung lässt immer wieder Klänge entstehen, die man so noch nie gehört hat. Aber forciert wird hier nichts, sondern alle Songs bewegen sich im natürlichen Fluss der Musik. Das hat manchmal etwas Urtümliches und Archaisches, ist aber vor allem eine Einladung zum genauen Hinhören.