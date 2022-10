Wollesen Ferm Heart In Hand (Stunt/in-akustik)

Schlagzeuger Kenny Wollesen – bekannt und beliebt als Rhythmusgeber von Bill Frisell bis Tom Waits – und Saxofonist Ned Ferm sind die Leader dieses Quartetts, dem noch die Dänen Anders Christensen am Bass und der Gitarrist Rune Kjeldsen angehören. Der Sound der neun Songs, die ab und an durch kurze klangforscherische Interludes verbunden werden, ist ausgeruht und pastoral und zeichnet sich durch eine lässige Interaktion aus, bei der auch Kjeldsen – mal durch flächige Klänge, aber auch mit aggressiven Attacken – eine wichtige Rolle spielt. Die Herausforderungen liegen im Detail: So stolpert der „Barn Dance“ angenehm beduselt voran und immer, wenn man denkt, das Ende ist nah, wird noch eine Runde gedreht. Wollesen, der ab und an auch an Klavier und Vibrafon zu hören ist, verleiht der abgedrehten Mischung einen bodenständigen Feel und Ferms spröde Klänge verdichten sich immer wieder zu spacigen Ballungen.