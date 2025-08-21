Wolfgang Haffner Life Rhythm Live ACT/edel

Aufwendig ist es allemal, „Life Rhythm“ auf die Bühne zu bringen. Eine fünfköpfige Band, eine ausgeklügelte Licht- und Tonshow, eine Inszenierung von A bis Z. Dabei war das im Sommer 2024 erschienene Studioalbum eigentlich der perfekte Hybrid, ein durchaus ansehnliches Tüftelprojekt, das Wolfgang Haffner zu Hause begann, bei dem er auf dem Drumset komponierte und teilweise die eigenen Spuren loopte, um daraus interessante Arrangements zu basteln. Ein feines Tonpuzzle, das in dieser konstruierten Komplexität durchaus seine Berechtigung hat, aber live automatisch an Grenzen stößt. Die 16 Stücke wirken, als würden Haffner, Keyboarder Simon Oslender, Bassist Thomas Stieger, Trompeter Sebastian Studnitzky und Gitarrist Arto Mäkelä exakt einem Drehbuch folgen, in dem jede Note an ihrem vorgesehenen Platz zu erklingen hat. Genau dies mag das große Plus dieser Formation sein, die wie ein gut geschmierter Motor funktioniert und harmoniert. Aber man muss keine puristischen Maßstäbe anlegen, um zu konstatieren, dass dies alles Edelpop in perfektionistischer Vollendung ist. Als bloße Konserve leider bisweilen auch steril.