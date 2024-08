WDR Big Band Small Group Sessions: Pure Imagination (Bass Lion Records/john.goldsby.de)

Es steht vorne WDR Big Band drauf, auch sind nicht wenige der Musiker (ja, alles Männer) dieses namhaften Rundfunk-Jazzorchesters an diesen Aufnahmen beteiligt – und dennoch ist es nicht wirklich ein Album dieser Kölner Bigband. Die Konstante dieser „Small Group Sessions“ sind John Goldsby (Bass) und Hans Dekker (Drums), die Idee ist, einige der Holz- und Blechbläser der WDR Big Band mal nicht im Tutti erleben zu können, sondern ganz pur und ohne Harmonieinstrument in Trio- und Quartettbesetzungen. In Jazzstandards wie zum Beispiel „Blue In Green“ oder „Just Friends“ und in zwei Originals zeigt man die hohe Kunst des eloquent phrasierten, antizipierenden Interagierens, mit dem die Stimmen der Bläser über dem rhythmisch auf den Punkt spielenden Bass-Schlagzeug-Tandem mal kontrapunktisch gegeneinander gesetzt werden wie die Posaune von Andy Hunter und das Altsaxofon von Johan Hörlén im Opener „Si Lu“, mal unisono ineinandergeführt werden wie Goldsbys Bass und Hörléns Sax im Up-Tempo-Swing „Laverne Walk“ von Oscar Pettiford. Und wenn Mattis Cederberg in der Ballade „Pure Imagination“ mit der Kontrabassposaune namens Cimbasso zusammen mit Goldsby das Klangspektrum ganz tief in den Keller zieht, bekommt der musikalische Vortrag sogar etwas Kurioses.