Wayne Shorter Celebration, Volume 1 (Blue Note/Universal)

Es ist das Vermächtnis eines der größten, visionärsten Jazzmusikers aller Zeiten, das er selbst noch zu Lebzeiten auf den Weg brachte und zu kuratieren begann. Ursprünglich hatte Wayne Shorter geplant, seine Sammlung unveröffentlichter Musik „Unidentified Flying Objects“ zu nennen, weil er sich die gespielten Noten seines Quartetts mit Danilo Perez, John Patitucci und Brian Blade als Ufos vorstellte. Doch je mehr er davon in seinen letzten Monaten hörte, umso stärker spürte der Saxofonist die Dringlichkeit, das Leben zu feiern. Den Auftakt zur spektakulären „Celebration“-Reihe bildet deshalb ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2014 vom Jazz Festival in Stockholm, den Shorter selbst so kommentierte: „Das ist das Album!“ In der Tat lohnt es sich, die Combo dabei auf einem Erkundungsflug durch die unendlichen Weiten des Universums zu begleiten. Die vier präsentieren gleich fünf Versionen ihrer „Zero Gravity“-Abenteuer sowie Stücke wie „Smilin‘Through“, „Orbits“, „Lotus“, „She Moves Through The Fair“ und „Edge Of The World (End Title)“, ein Thema von Arthur B. Rubinstein aus dem Film „WarGames“. Unerschrocken, furchtlos, grandios! Never give up!