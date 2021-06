Vincent Meissner Trio Bewegtes Feld (ACT/edel)

Nachdem der junge Pianist Vincent Meissner 2019 mit einem suitenartigen Programm Sachsen bei „Jugend jazzt“ vertreten hatte, gewann er den Bechstein-Klavierwettbewerb, den Konzertpreis der JazzOpen Stuttgart sowie weitere Auszeichnungen. Bis jetzt eine verblüffende Erfolgsgeschichte, die der 20-Jährige hingelegt hat. So verwundert es nicht, dass sich ACT frühzeitig diesen aufstrebenden Musiker sicherte. Der setzt auf dem Debüt seines Trios das Suitenhafte in frischen Kompositionen fort. Auch jetzt gelingt ihm mit seinen Mitakteuren eine erstaunlich runde Präsentation. Bei der will Meissner mit seinem Klavier-Jazz keine Mauern einreißen, sondern positioniert sich klar zu Protagonisten wie Bud Powell, Paul Bley oder Joachim Kühn. Gleichzeitig legt er ein Bekenntnis ab, neue Wege zu gehen, auf denen er mit Formen und Rhythmen experimentiert oder auch fast ohrwurmartige Melodien kreiert. Ein gleichermaßen erfreuliches wie spannendes Debütalbum, das Lust auf Kommendes macht.